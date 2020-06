"Top-Mediziner" am Vitos-Klinikum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der Ärztliche Direktor des Vitos Klinikums Gießen-Marburg, Professor Dr. Michael Franz, ist mit dem Focus-Siegel "Top-Mediziner 2020" in den Bereichen Depression, bipolare Störungen und Schizophrenie ausgezeichnet worden. Er gehört damit zum zehnten Mal in Folge laut der Ärzteliste des Magazins Focus zu Deutschlands besten Medizinern. Franz lebt in Marburg und ist seit 2017 Ärztlicher Direktor des Vitos Klinikums Gießen-Marburg, zu dem die Vitos Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Gießen und Marburg, die Vitos Klinik für Psychosomatik in Gießen sowie die Klinik Lahnhöhe (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie) in Marburg gehören.

Die Arbeit im Schwerpunktthema Depressionen ist dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ein besonderes Anliegen, weshalb er sich unter anderem als Vorsitzender im 2019 gegründeten Bündnis gegen Depression Gießen engagiert. Die Focus-Ärzteliste ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die das Recherche-Institut MINQ im Auftrag des Nachrichtenmagazins jährlich erstellt. In die Wertung fließen unter anderem Faktoren wie der Ruf im Kollegenkreis, die Beteiligung an wissenschaftlichen Studien oder die Bewertung von Patientenverbänden und Selbsthilfegruppen ein.