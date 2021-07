Tor gewährt Zutritt zu beliebtem Ausflugsziel in Gießen

Ein Wappen ziert das Haupttor zu einer weiträumigen Anlage. Foto: Frahm

GIESSEN - Wer durch ein Tor oder ein Portal schreitet, gelangt häufig in eine völlig andere Welt. Das Kasernentor trennt das Militär vom Zivilleben, das Gefängnistor die Gefangenen von den Freien. Gießen hat trotz einer rigorosen Abrisspolitik der 1960er und 1970er Jahre noch einige imposante Tore und Portale zu bieten. Darum geht es diesmal in unserem Sommerrätsel. Das dritte gesuchte Tor ist beeindruckend, wird von einem Wappen am Torscheitel geziert und gewährt Zugang zu einem beliebten Ausflugsziel. Nur wenige Menschen durchschreiten das Haupttor, weit stärker genutzt ist das unscheinbare Nebentor.

Wer mitmachen möchte, kann die Lösung bis Dienstag, 3. August, um 15 Uhr, an die Redaktion schicken: per E-Mail an stadt-ga@vrm.de, per Fax an 0641/9504-3411 oder auf dem Postweg an Gießener Anzeiger, Stadtredaktion, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen. Der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen ausgelost. Er darf sich über einen Tank- oder einen Einkaufsgutschein freuen. Die Auflösung erfolgt in der Mittwochsausgabe. Dann wird auch der Sieger mit Name und Wohnort veröffentlicht.