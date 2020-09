Traditionshaus "Köhler" in Gießen bietet nun auch Damenmode

Viel Platz für anspruchsvolle Damenmode: Ludwig und Paula Vordemfelde in der neuen Abteilung ihres Hauses. Foto: Czernek

Gießen. "Köhler traut sich" - der Werbeslogan könnte kaum besser in die Zeit passen: Inmitten der Diskussionen über Corona-bedingte Schließungen und Verödung der Innenstädte betritt das Traditionshaus Köhler Neuland und eröffnet heute nach einer Umbauphase seine Damenmodeabteilung.

Stand der Name "Köhler" bis dato ausschließlich für stilvolle Herrenmode, so wird das Sortiment ab heute durch ein wohlsortiertes Angebot für Damen erweitert. Verantwortlich für diesen Bereich ist die neue Geschäftsführerin Paula Vordemfelde, Tochter des Inhabers Ludwig Vordemfelde, der sich besonders freut, dass nun die vierte Generation im Unternehmen heranwächst. Erste Erfahrungen im Bereich der Damenmode konnte sie bereits während ihres dualen Studiums bei Peek & Cloppenburg sammeln und leitete bereits erfolgreich das Damenmodengeschäft "Stella" in Kassel. "Ich freue mich wirklich sehr, dass so die Familientradition fortgeführt wird und zudem neue Akzente gesetzt werden", so Vordemfelde.

"Den Weggang von Peek & Cloppenburg im vergangenen Jahr haben wir sehr deutlich gespürt", sagte Ludwig Vordemfelde. Da Peek & Cloppenburg sich nur auf Damenmode spezialisiert hatte, gab es sogar einen Durchgang zum Fachgeschäft für Herrenmode. Daraus erwuchs der Gedanke, dass man das Sortiment unbedingt erweitern müsse. "Schließlich wollen wir nicht, dass Frauen, die im mittleren bis gehobenen Preissegment etwas suchen, bis nach Frankfurt fahren müssen", ergänzt er. Mit den Planungen wurde bereits im vergangenen November gestartet, also weit vor einer möglichen Krise. "Es stand für uns auch außer Frage, dieses Engagement nachträglich zu stoppen", fügte Vordemfelde hinzu.

Was einfach klingt, zog größere Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahmen nach sich. So ist die Herrenabteilung in den ersten und zweiten Stock gezogen, während die Damenabteilung im Erdgeschoss und im Untergeschoss zu finden ist. Im Untergeschoss untergebracht war das "Herrengut". Dieses zog in die Johannette-Lein-Gasse, sodass auf dieser Fläche nun sportliche Mode für die Frau präsentiert werden kann. Auf einer Fläche von rund 700 Quadratmeter, gut gefüllt mit Damenbekleidung und Accessoires, sind sämtliche gängigen Modelabels zu finden. Hinzu kommen rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, die rein der Herrenmode vorbehalten ist.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde auch ein Aufzug eingebaut, damit alle Verkaufsflächen barrierefrei erreichbar sind. Neu ist ebenfalls das kleine Café "Leonies Tartes & Törtchen" im Erdgeschoss, dort wo vormals ein Friseurladen war. Konditorin Leonie Fuhrmann bietet außer Kaffee- und Tortenspezialitäten auch kühle Getränke an, wenn man sich nach der Shopping-Tour durch das Haus etwas erholen möchte oder auf seine Partnerin noch etwas warten muss.

"Das Café steht natürlich allen offen und gehört zu einem entspannten Einkauf einfach dazu", erklärt Vordemfelde. "Wir sind beide sehr angespannt und etwas aufgeregt und hoffen natürlich, dass dieses neue Angebot den Nerv der Gießener Kundinnen trifft", so beide abschließend.