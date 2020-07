Trägerverein statt Trägerverbund

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). ? Im Mai hat sich der bisherige Trägerverbund der Beratungs- und Koordinierungsstelle für ältere und pflegebedürftige Menschen (BeKo) in Gießen mit der Gründung eines neuen Trägervereins zur Änderung der bisherigen Rechtsform entschlossen. Mitglieder des neu gegründeten Vereins sind die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Stadt und Kreis, die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Regionalverband Mittelhessen, der Caritasverband, die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz sowie Stadt und Landkreis Gießen. Den ersten Vorsitz des BeKo-Trägervereins hat Marco Schulte-Lünzum (JUH) übernommen, zweite Vorsitzende ist Eva Hofmann (Caritas).

"Der Gründung des neuen Trägervereins liegen strategische Überlegungen zugrunde: Zum einen gelingt es durch den Wechsel zur Rechtsform (Träger-) Verein, perspektivisch die Beratungsleistungen für die Zielgruppe der Senioren und Pflegebedürftigen in unserer Region weiter ausbauen zu können. Zum anderen wird hierdurch eine andere Anstellungsträgerschaft ermöglicht", erläutert Karl Fiedler, Geschäftsführer des bisherigen Trägerverbunds, die Entscheidung.

"Mit der Veränderung der Rechtsform durch Gründung eines Vereins haben sich die ursprünglichen Grundpositionen für die Aufgabengebiete der BeKo nicht verändert", unterstreicht Marco Schulte-Lünzum. Die Beratungs- und Koordinierungsstelle, gegründet im Jahr 2000, soll unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Menschenbildes alten und/oder kranken Menschen und deren Angehörigen ein niedrigschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Bewältigung ihrer Lebenssituation vorhalten. Sie fördert die Teilhabe und Selbstbestimmtheit älterer Menschen und ratsuchender Personen allen Alters. Es besteht eine enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt, der sich in denselben Gießener Räumlichkeiten in der Kleinen Mühlgasse 8 befindet.

Und noch eine Änderung gab es in der BeKo: Seit 1.April ist Daniela Poppe als Nachfolgerin von Andrea Kramer, die Ende letzten Jahres in Ruhestand gegangen ist, in der BeKo tätig. Daniela Poppe ist Diplom-Sozialpädagogin und kennt die Strukturen und Angebote in Stadt und Landkreis Gießen sehr gut aus ihrer langjährigen Beratungstätigkeit in der Unabhängigen Patientenberatung und der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen in der Altenhilfe unter anderem. aus ihrer Tätigkeit als Referentin Pflege & Beruf und Koordinatorin des Projektes "Demenzatlas Hessen" mit. Sie übernimmt die Teamkoordination der BeKo. Eigentlich ist dieses Jahr auch ein Jubiläumsjahr, die BeKo wird 20. Die Feierlichkeiten müssen jedoch wegen der Corona-Krise auf nächstes Jahr verschoben werden. Dann wird gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt, der dieses Jahr sein 10-Jähriges begeht, gefeiert.

Zu erreichen ist die BeKo montags bis freitags ab 8.30 Uhr, mittwochs auch nachmittags von 14 bis 16 Uhr unter 0641/ 9790090 oder per E-Mail an seniorenberatung@beko-giessen.de.