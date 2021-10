Trauerfeier für Körperspender auf Neuem Friedhof Gießen

Voller Dank, Ehrfurcht und Respekt: ImInnenhof der Kapelle nehmen die Studierenden an der Trauerfeier teil. Foto: Schäfer

GIESSEN - Ein letzter Schritt zum würdigen Abschiednehmen: Die alljährliche Trauerfeier zur Bestattung der Körperspender des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Justus-Liebig-Universität wurde von Vertretern der katholischen und evangelischen Klinikseelsorge in der Kapelle des Neuen Friedhofs mit den Angehörigen und Freunden von 31 Körperspendern abgehalten. Pandemie-bedingt gab es am Vor- und am Nachmittag zwei Trauergottesdienste, da jede zweite Kirchenbank gesperrt war. Vor der Friedhofskapelle im Innenhof saßen ehrfürchtig Medizinstudenten, die in den vergangenen zwei Semestern den menschlichen Körper durch Sezieren hatten kennenlernen dürfen.

Clara Grandel und Julius Dannat sprachen für die Studierenden. Ihren Beitrag stellten sie unter die Bibelworte von Prediger 12, Vers 5 bis 7: "Man wird dich in deine ewige Heimat tragen, trauernd dich auf dem letzten Weg begleiten. Denn der Leib gehört zur Erde, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gab." Viele Emotionen wären am ersten Tag ihres Präparierkurses hochgekommen: Aufregung, Angst, Neugier, Nervosität und ein flaues Gefühl im Magen. "Was sind das wohl für Menschen, die uns da ihren eigenen Körper geben, ohne zu wissen, wer wir sind", hätten sie gegrübelt. "Eine unglaubliche Selbstlosigkeit. Sie gaben uns ihre menschliche Hülle, damit wir lernen, beobachten und verstehen konnten." Sie, die Studenten seien heute hier, um ihren tiefsten Dank auszudrücken, auch wenn dieser mit Worten kaum zu beschreiben sei. Sie hätten gelernt, wie verschieden und wie wunderschön Leben sein kann und wie wichtig es ist, es zu achten und zu respektieren. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Viele Erfahrungen stehen uns bevor. Aber das Geschenk der Körperspende, und das damit erlernte Wissen, wird uns unser ganzes Leben lang prägen und begleiten." Den Dank auch an die Angehörigen schlossen sich weitere Bibelworte von Prediger 3, Vers 1, an: "Für jedes Ereignis unter dem Himmelszelt hat Gott eine Zeit vorgegeben. So hat Geborenwerden seine Stunde, und auch das Sterben und das Weinen und das Lachen."

Prof. Ralf Middendorff vom Institut für Anatomie und Zellbiologie machte in seiner Trauerrede deutlich, wie wichtig das Sezieren für die Studenten ist. Erkrankte gingen davon aus, dass der Arzt den menschlichen Körper kenne. Als Student müsse man ihn deshalb kennenlernen. Der Entschluss, seinen Körper der Anatomie zu spenden, sei für den Spender selbstverständlich. Für manchen um ihn herum sei das so nicht der Fall.

Pfarrer Matthias Schmid sagte, dass die Stunde des Abschieds auch geprägt sei von dem Gedanken an den eigenen Tod. "Wir bestatten hier ihre Angehörigen, sie sind jedoch geborgen in Gott." Der Gang zum Grab sei auch ein Gang zum Leben. "Wir übergeben die sterblichen Überreste der Erde, die uns nährt", und er fügte an: "die wir jedoch so missbrauchen." Schmid verlas den Psalm 121: "Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt die Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht."

Pfarrerin Sabine Eichler sprach in einer Dialogrede davon, dass der Körper nach dem Tod ohnehin verwese. Die Körperspende trage dazu bei, den Studenten zu helfen, den menschlichen Körper zu verstehen, den Patienten bei Krankheiten besser helfen zu können. "Der Akt der Körperspende ist auch Nächstenliebe." Fürbitten sprachen die Studenten Andreas Hartung, Dorina Heukelbach und Anna-Catarina Meyer.

Musikalisch umrahmt wurden die Trauerfeiern beim Einzug mit "Jesu dulcis memoria" (lateinisch: Hymnus) - vorgetragen von Franziska Maasch (Cello), Johanna Löwe (Viola), Eva Monninger (Violine) und Line Becker (Violine). Auch intonierten sie Wolfgang Amadeus Mozarts "Ave Verum Corpus". Julius Dannert spielte am Klavier "Kiss the rain" von Yiruma, Victor Koop "Arietta" von Edvard Grieg. "Thais" von Jules Massenet zelebrierten Thien Vu Tu (Klavier) und Eva Monninger (Geige). Der Chor der Studenten sang mehrstimmig die indianische Volksweise "Evening Rise". Beim Auszug zum Urnenfeld spielte Thien Vu Tu "Gymnopédie" von Erik Satie.

Beide Pfarrer verlasen vorher die Namen der 31 Körperspender, die anschließend beigesetzt wurden; zudem auch die Namen derjenigen, die auswärts bestattet wurden. Danach gingen sie zusammen mit den Angehörigen und Studenten zu dem speziellen Urnenfeld für Körperspenden. "Näher, mein Gott, zu dir von Lowell Mason spielte Tim Rademacher auf der Trompete. Die Einsegnung beendete die jeweilige Trauerfeier.