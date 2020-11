Trauerfeier für totgeborene Kinder auf Neuem Friedhof Gießen

"Geborgen" - Unter der Statue auf dem Neuen Friedhof befindet sich das Kindergrabfeld. Foto: Jung

GIESSEN - Für Kinder, die in den vergangenen zwölf Monate im Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) vor Erreichen des sechsten Schwangerschaftsmonats tot geboren und nicht privat bestattet wurden, gibt es zum zehnten Mal eine öffentliche Trauerfeier mit anschließender gemeinsamer Bestattung. Immer am ersten Freitag im November laden Frauenklinik, Pathologie, Klinikseelsorge und Geschäftsführung betroffene Frauen und Paare mit ihren Angehörigen dazu ein, wenn diese es wünschen. In diesem Jahr findet die Beisetzung am 6. November auf dem Kindergrabfeld des Neuen Friedhofs statt. Die Trauerfeier in der Friedhofskapelle beginnt um 11 Uhr und wird gestaltet von der evangelischen Pfarrerin Susanne Gessner und der katholischen Pastoralreferentin Dr. Esther Schulz. Beide sind in der Klinikseelsorge des UKGM tätig. Danach findet die Urnenbestattung auf dem Kindergrabfeld statt. Diese Zeitung hat mit den beiden Seelsorgerinnen vor diesem besonderen Termin gesprochen.

Frau Gessner, Frau Dr. Schulz, die Beisetzung der Sternenkinder findet nun zum zehnten Mal statt. Wie empfinden Sie die Situation, die in diesem Jahr auch noch unter besonderen Vorzeichen stattfindet?

Wir sind sehr dankbar, dass die Bestattung unter den derzeitig geltenden Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung noch stattfinden kann. Vonseiten der Klinikseelsorge erleben wir immer wieder, wie wichtig es für betroffene Eltern ist, auch diesen Schritt zu gehen, Abschied zu nehmen und an der Trauerfeier teilzunehmen. Mit der Beisetzung ihrer Kinder neben der Statue "Geborgen" auf dem Kindergrabfeld finden Eltern endlich einen Ort für ihre Trauer.

Wie bereiten Sie sich auf diese Trauerfeier vor?

In der Vorbereitung haben wir verschiedene Alternativen durchdacht, sodass wir die Beisetzung nach dem aktuellen Corona-Schutzkonzept durchführen können. Anders als in den vergangenen Jahren finden in diesem Jahr nur 27 Menschen in der Kapelle einen Sitzplatz. Wenn die Kapelle besetzt ist, bietet der Innenhof noch Platz für etwa 20 Personen, die über die Außenlautsprecher der Trauerfeier folgen können. Während der gesamten Feier gilt die Maskenpflicht, und das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Meter.

Haben Sie schon vor der Trauerfeier Kontakt mit den betroffenen Eltern und wie kommt er zustande?

Die Geburtshilfestation weist Eltern, denen eine stille Geburt bevorsteht, auf das Angebot einer Begleitung durch die Klinikseelsorge hin. Immer wieder sind wir mit Eltern im Gespräch, sei es vor der Geburt oder auch in der konkreten Abschiedssituation im Krankenhaus. Vielen Eltern tut es gut, ihr Kind zu sehen. Manche wünschen sich, dass ihr Kind gesegnet wird. Und es gibt Eltern, die ihr Kind nicht sehen möchten, sondern die Bilder behalten wollen, die sie in ihrem Herzen tragen. Manche Eltern melden sich erst jetzt, um im Vorfeld zu erfragen, wie die Bestattung ablaufen wird. Das zeigt uns immer wieder, dass der Weg des Abschieds individuell gegangen werden muss.

Suchen Eltern auch nach dem Gottesdienst Beistand bei Ihnen?

Natürlich können sich betroffene Eltern auch nach dem Gottesdienst an die Klinikseelsorge wenden. Aber die wenigsten von ihnen machen von diesem Angebot Gebrauch; vielleicht, weil mit der Bestattung ein Punkt gesetzt ist und der Trauerweg von dort aus anders weitergeht.

Neben dieser Trauerfeier gib es ein weiteres Gedenken, das jährlich am 2. Sonntag im Dezember in der evangelischen Petruskirche stattfindet und an dem Sie mitwirken. Gibt es das in diesem Jahr auch?

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Gedenken für verstorbene Kinder nicht stattfinden. Das ist der Rahmen, in dem traditionell die Namen der verstorbenen Kinder noch einmal genannt werden und zum Gedenken an sie eine Kerze entzündet wird. Gemeinsam mit Eltern der 'Initiative Regenbogen - Glücklose Schwangerschaft' und der Selbsthilfegruppe 'Trauernde Eltern' wollen wir deshalb in diesem Jahr einen Brief versenden. In diesem Brief schicken wir eine Kerze mit, die Eltern am 13. Dezember 2020 zu Hause entzünden und zum Gedenken an ihr Kind ins Fenster stellen können. Im Brief sind Texte, die Eltern bei ihrem Gedenken lesen können. Wenn betroffene Eltern ihre Adresse an VerwaisteEltern-Giessen@web.de schicken, erhalten sie diesen Brief.