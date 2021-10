Trauerfeier für totgeborene Kinder

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für Kinder, die binnen der vergangenen zwölf Monate im Uniklinikum vor Erreichen des 6. Schwangerschaftsmonats tot geboren und nicht privat bestattet wurden, findet seit 2011 immer am ersten Freitag im November eine öffentliche Trauerfeier mit anschließender gemeinsamer Bestattung im Auftrag des UKGM Gießen statt. Frauenklinik, Geburtshilfe, Pathologie, Klinikseelsorge und Geschäftsführung laden nunmehr im elften Jahr betroffene Frauen und Paare mit ihren Angehörigen dazu ein. Am 5. November ist es wieder soweit: An diesem Tag findet die Beisetzung auf dem Kindergrabfeld des Neuen Friedhofs in Gießen statt.

Die Trauerfeier in der Friedhofskapelle gestalten die evangelische Pfarrerin Susanne Gessner und die katholische Pastoralreferentin Dr. Esther Schulz. Beide sind in der Klinikseelsorge des Universitätsklinikums tätig. Die Trauerfeier beginnt um 11 Uhr in der Kapelle (Friedhofsallee, Gießen), danach findet die Urnenbestattung auf dem Kindergrabfeld mit der Skulptur "Geborgen" der Biebertaler Künstlerin Dr. Heidi Theiß statt. Nach dem Hygienekonzept der Friedhofsverwaltung finden in der Kapelle insgesamt 27 Personen und die beiden Seelsorgerinnen Platz. Es wird gebeten, Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.