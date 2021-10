"Traumatisierte Hand" am Uniklinikum Gießen im Visier

Faszination Hand: Mediziner probieren verschiedene Techniken aus. Foto: Uniklinikum

GIESSEN - Es war der erste Präsenzkurs nach Beginn der Coronavirus-Pandemie und lockte 30 Medizinerinnen und Mediziner aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland für drei Tage nach Gießen: Die Rede ist vom bundesweit größten Handkurs, den bereits über 1300 Teilnehmer absolviert haben. Veranstaltet wird der Handchirurgische Operationskurs von der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Gießen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Anatomie und Zellbiologie der Justus-Liebig-Universität JLU) unter Leitung des Gießener Handchirurgen Dr. Christoph Schäfer und Klinikdirektor Prof. Christian Heiß, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die strikte Einhaltung eines verbindlichen Hygiene- und Abstandskonzepts hatte die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von vornherein begrenzt. Die Vorträge und praktischen Kursteile sowie der Arthroskopie-Workshop fanden im Anatomischen Institut statt, so dass optimale Arbeits- und Lernverhältnisse angeboten werden konnten.

Wichtigstes Werkzeug

Die Hand stellt das wichtigste Werkzeug des Menschen dar und ist daneben auch ein elementares Kommunikationsorgan im täglichen Leben. Handverletzungen oder degenerative Erkrankungen beeinträchtigen den betroffenen Menschen im Alltagsleben ebenso wie im privaten als auch im beruflichen Bereich. In der Hand liegen eine Vielzahl wichtiger Strukturen auf engstem Raum beieinander. Die außerordentlich wichtige Funktion der Hand, ihre leichte Verletzbarkeit und die enorme Schwierigkeit der operativen Wiederherstellung und Behandlung, machen eine Spezialisierung des Chirurgen oder Unfallchirurgen zum Handchirurgen notwendig. Rund 20 Prozent aller Traumapatienten sind "Hand-Patienten". Besonders häufige Handverletzungen sind Frakturen der Finger, Streck- und Beugesehnen-Durchtrennungen, Verletzungen des Kapsel-Bandapparates sowie Nerven- und Gefäßläsionen, teilt das Uniklinikum weiter mit.

Im Kurs wurden daher an anatomischen Präparaten modernste handchirurgische Operationsverfahren einschließlich der mikrochirurgischen Nahttechniken sowie der Arthroskopie des Handgelenkes und der Prothetik von Handgelenk, Daumensattelgelenk und Fingergelenken selbstständig durchgeführt. Dabei stand jeweils zwei Teilnehmern ein Präparat zur Verfügung. Ferner ging es den Referenten und Instruktoren um die Vermittlung der klinikrelevanten theoretischen und praktischen Grundlagen handchirurgischer Operationstechniken.