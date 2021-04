"Traumergebnis" an JLU Gießen auf allerletzten Drücker

Viel Platz, wenig Atmosphäre: Das Wahlgremium ist zur Anhörung per Video in die Uniaula zugeschaltet. Fotos: Friese

GIESSEN - Das Treffen ist auf den allerletzten Drücker anberaumt. Denn schon um Mitternacht wird Michael Lierz seinen Posten aufgeben. Folglich ist es keineswegs zu früh, rund neun Stunden zuvor über seinen Nachfolger zu befinden. Der überaus enge Zeitkorridor soll das Wahlgremium aber ganz sicher nicht unter Druck setzen. "Heute ist Ihr letzter Tag, egal,wie sich der weitere Verlauf der Sitzung gestaltet", versichert Unipräsident Joybrato Mukherjee auch dem scheidenden Vize gleich zu Beginn der Wahlversammlung in der JLU-Aula. Aus diesem Grund muss Alexander Goesmann also nicht befürchten, dass sich im Fall des Scheiterns die Amtszeit seines Vorgängers als Verantwortlicher für Wissenschaftliche Infrastruktur gegen dessen Willen verlängert. Doch all diese Vorüberlegungen und möglichen Bedenken stellen sich recht schnell als völlig überflüssig heraus. Schon im ersten Wahlgang kann der Bioinformatiker 29 Ja-Stimmen erzielen. Ein Mitglied des Erweiterten Senats votiert gegen den 47-Jährigen. Zudem landet eine Enthaltung in der virtuellen Wahlurne. Die Mitglieder des Gremiums sind nämlich per Video zugeschaltet und stimmen online ab.

"Mal kurz ins Büro"

"Das ist ein Traumergebnis im ersten Wahlgang", macht Mukherjee deutlich. Und fügt grinsend hinzu: "Ich kann das einschätzen." Schließlich wurde er im Dezember erst im zweiten Wahlgang mit 20 Stimmen für eine dritte Amtszeit bestätigt. Viel Zeit bleibt dem neuen Präsidiumsmitglied i+ndes nicht, sich über den beeindruckenden Vertrauensbeweis zu freuen. Kaum ergreift er das ansehnliche Blumengebinde, das der JLU-Präsident gerade mit ausreichend Abstand auf das Rednerpult drapiert hat, und posiert für ein Foto, eilt Michael Lierz herbei. "Wollen wir noch mal kurz ins Büro?", lautet seine eindeutige Frage. Und schon sind Vorgänger und Nachfolger zwecks inoffizieller Übergabe verschwunden.

Drei Jahre lang war der Veterinärmediziner im Präsidium für das Hochschulrechenzentrum (HRZ) und die Versuchstierhaltung, die Unibibliothek (UB) und den Botanischen Garten, Großgeräte und den Allgemeinen Hochschulsport, alle universitären Sammlungen und die Gewächshäuser zuständig. Allerdings nur nebenberuflich, denn die Leitung der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische hatte er ebenso weiter inne wie seine Professur. Obendrein konnte er dank #JLUoffline und einer "maximal digitalen" Lehre in der Pandemie als Vizepräsident nicht über mangelnde Aufgabenbereiche klagen. Dass er keine zweite Amtszeit anstreben mochte, "kann ich ihm nicht verdenken", so Joybrato Mukherjee. Zugleich lässt der Präsident keinen Zweifel daran, dass sich Michael Lierz durch seine zupackende und beherzte Art große Anerkennung erworben hat.

Lobende Worte findet auch Alexander Goesmann in der öffentlichen Anhörung für den drei Jahre älteren Ex-Vizepräsidenten, der "enorme Herausforderungen zu bewältigen hatte" und diese sogleich "als echte Chance für Veränderungen nutzen konnte".

Dadurch seien "wichtige Weichenstellungen bereits erfolgt". Nun gelte es, die angestoßenen Prozesse auszugestalten. Der Wissenschaftler ist seit August 2013 Professor für Systembiologie mit dem Schwerpunkt Genomik, Proteomik und Transkriptomik an der JLU. Studiert und habilitiert hat er an der Universität Bielefeld. Dort war er von 2006 bis zu seinem Wechsel nach Gießen als Leiter der "Bioinformatics Ressource Facility" am Centrum für Biotechnologie tätig und führte auch eine eigenständige Nachwuchsgruppe.

"Hohe IT-Affinität"

In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt sich der 47-Jährige mit dem Management und der Analyse riesiger Datenmengen, die beim Sequenzieren von DNA in Genomprojekten produziert werden. Dabei stehen neue Software-Lösungen für die automatisierte und schnelle Datenanalyse sowie die systematische Speicherung der Daten im Fokus. "Er bringt also eine hohe IT-Affinität mit", fasst Mukherjee bei der Vorstellung des von ihm vorgeschlagenen Kandidaten zusammen.

Das unterstreicht auch der rund 15-minütige Vortrag, in dem Alexander Goesmann den hohen Stellenwert und die Bedeutung einer leistungsfähigen wissenschaftlichen Infrastruktur in den Vordergrund rückt. "Die systematische und strukturierte Datenerfassung spielt in allen Bereichen eine immer größere Rolle." Deshalb solle die JLU im Rahmen des hessischen Digitalpaktes für die Hochschulen diese Entwicklung aktiv mitgestalten und ein umfassendes Forschungsdatenmanagement etablieren. Dabei komme dem HRZ und der UB, die beide erste Projekte wie virtuelle Arbeitsplätze und ein neues Bibliotheksmanagement in Angriff genommen hätten, eine Schlüsselrolle zu. Die wissenschaftliche Infrastruktur dürfe allerdings nicht nur als Dienstleistungseinrichtung wahrgenommen werden, sondern sei auch Technologieträger für innovative Forschungsprojekte. Zumal ein sicherer und souveräner Umgang mit neuen Technologien und modernen digitalen Methoden von allen Absolventen als Kernkompetenz erwartet werde. #JLUoffline habe gezeigt, wie groß die Abhängigkeit von einer funktionierenden IT an der Hochschule sei. Der ganze Bereich sei auf eine breitere Basis zu stellen, und die Sicherheitsvorkehrungen müssten angepasst werden. Das könne im Rahmen der geplanten IT-Governance konkret gemeinsam mit allen Fachbereichen umgesetzt werden, betont Goesmann, der im Anschluss mit visualisiertem Klatschen auf der in Kacheln unterteilten Leinwand bedacht wird. Analog gibt sich das Präsidium auch in der Aula alle Mühe, bringt nach Einschätzung von Joybrato Mukherjee aber nur ein "jämmerlich wirkendes Restgeklapper" zustande.

Abgestimmt wird nach einer kurzen Fragerunde via Link über das Portal Stud.IP. Das macht es zwar erforderlich, dass sich jeder Wahlberechtigte per Bild und Ton meldet und seine Identität versichert, dafür braucht es dann immerhin keine Auszählpause. Das Ergebnis liegt per Knopfdruck vor und Alexander Goesmann ist damit ziemlich fix ins JLU-Präsidium gewählt.