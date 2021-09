Trotz "Aufwind" eine "enge Kiste" bei OB-Wahl in Gießen

Viel zu tun: Zahlreiche Gießenerinnen und Gießener haben per Briefwahl abgestimmt. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Ausgangslage war klar: Nächster Oberbürgermeister im Gießener Rathaus wird definitiv ein Mann. Das konnte mit absoluter Sicherheit vorhergesagt werden. Da keiner der fünf Herren von einem Amtsbonus profitieren kann, zudem Umfragen fehlten, um eine Tendenz erkennen zu können, gab es im Vorfeld keinen eindeutigen Favoriten. Frank-Tilo Becher (SPD), Frederik Bouffier (CDU) und Alexander Wright (Grüne) waren aus verschiedenen Gründen gleichermaßen aussichtsreiche Kandidaten. Nur Marco Rasch (Die Partei) und Thomas Dombrowski galten als chancenlos. Dass die endgültige Entscheidung nun erst am 24. Oktober in der Stichwahl fällt, überrascht daher keineswegs, ebenso wenig das extrem knappe Rennen am Sonntagabend. So schätzen die Bewerber den Wahlkampf und ihr persönliches Ergebnis ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bis Redaktionsschluss noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren.

*

Frederik Bouffier: Der Christdemokrat bedankte sich, von über 12 000 Gießenerinnen und Gießenern "das Vertrauen geschenkt bekommen zu haben". Es habe sich also gelohnt, im Wahlkampf "mit einem tollen Team" viel unterwegs gewesen zu sein und zahlreiche Haustürbesuche gemacht zu haben. Die positive Resonanz bei den Gesprächen habe durchaus in Wählerstimmen umgemünzt werden können. Legt man das Abschneiden der CDU in der Stadt bei der Bundestagswahl zugrunde - unter 17 Prozent bei den Zweitstimmen -, werde deutlich, dass er auch "über Parteigrenzen hinweg" überzeugen konnte. Trotzdem habe sich der Wahlabend zu einer ziemlich "engen Kiste" entwickelt.

*

Frank-Tilo Becher: Nach einem "leidenschaftlichen, energievollen und fairen Wahlkampf" brachte der Sonntag das aus Sicht des Landtagsabgeordneten "zu erwartende knappe Rennen". Da sich der Sozialdemokrat in Anbetracht des noch nicht endgültigen Resultats bis nach Mitternacht "in der Warteposition" sah, wollte er sich zum möglichen Ausgang auch nicht weiter äußern. "Wir freuen uns allerdings über den Erfolg der Sozialdemokraten im Bund, unseres Direktkandidaten Felix Döring und den Vorsprung, mit dem Anita Schneider in die Stichwahl zieht." Der Aufwind für die SPD sei "auf breiter Linie" zu spüren. Nun hoffe er, selbst ebenfalls davon "in die Stichwahl getragen zu werden".

*

Alexander Wright: "Am Sonntagabend ist es doch eigentlich nur bis 21.45 Uhr spannend", sagte der Grüne in Anspielung auf ein liebgewonnenes Ritual in deutschen Wohnzimmern: den "Tatort" in der ARD. Die OB-Wahl in Gießen habe aber gezeigt: "Der Krimi geht auch danach noch weiter." Tatsächlich hat der 34-jährige Studienrat im Laufe des Abends stetig aufgeholt und hatte bei nur noch wenigen ausstehenden Wahlbezirken kurz vor Schluss sogar die Nase vorn. "Egal, was noch passiert, man kann sagen, dass wir sehr erfolgreich waren. Darüber bin ich sehr glücklich." Es sei gelungen, durch den persönlichen Kontakt viele Menschen zu mobilisieren, "dafür ein dickes Dankeschön".

*

Marco Rasch: "Läuft. Ein klarer Wahlsieg. Mein wichtigstes Ziel, Thomas Dombrowski als Oberbürgermeister zu verhindern, habe ich erreicht. Der Rest der Wahl ist selbstverständlich geklaut. Aber das ist egal, denn die nächsten Tage werde ich erstmal auf dem Golfplatz verbringen. Ich warte derweil darauf, dass der endgültige Sieger mit dem Angebot für einen (sehr) gut bezahlten Posten mit wenig Arbeit auf mich zukommt. Ansonsten bestehe ich darauf, ab sofort 'Oberbürgermeister der Herzen' genannt zu werden. Und ich möchte diesen Titel offiziell verliehen bekommen. Ansonsten hat sich gezeigt, dass die Gießener*innen keine Lust mehr auf Satire und Kasperletheater haben und gerne einen effektiven Klimaschutz und Einsatz für bezahlbaren Wohnraum fordern."

*

Thomas Dombrowski: "Ein bisschen erstaunt" reagierte der unabhängige Einzelbewerber. Und fügte hinzu: "Ich habe mir mehr erhofft." Denn da er "in einem insgesamt recht fairen Wahlkampf" versucht habe, alle Gießener Bürgerinnen und Bürger anzusprechen und aufzuzeigen, "was vor allem im sozialen Bereich im Argen liegt", hätte er damit gerechnet, "wenigstens ein Fünftel" der abgegebenen Stimmen auf sich zu vereinen. Als Verlierer fühle er sich trotzdem nicht. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, sich gerade für diejenigen einzusetzen, "die allzu schnell in Vergessenheit geraten".