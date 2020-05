Trotz Corona: Demonstration in Gießen zum "Tag der Arbeit"

Vorbildlich: Mit Mund-Nase-Schutz und unter Einhaltung des Abstandsgebotes verfolgen die Teilnehmer die Kundgebung am Kirchenplatz. Foto: Helwig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (hh). Gegen die Glocken des Stadtkirchenturms haben Lautsprecheranlage und Megaphon keine Chance. Erst als die Musik von oben verstummt, kann unten die Kundgebung zum 1. Mai beginnen. Denn im Gegensatz zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der zum "Tag der Arbeit" nur virtuell demonstrierte, zieht ein Bündnis verschiedener politischer Organisationen - dazu zählen die Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen (Arag), die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die Antifaschistische Basis Gießen, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend und die Kurdische Gemeinschaft - am Freitag unter dem Motto "Jetzt erst recht" durch die Stadt. Ersten Redebeiträgen um 11 Uhr folgt ein kurzer Marsch auf dem Anlagenring und der Abschluss auf dem Kirchenplatz. Dort haben die Organisatoren mit Kreide Sterne und Punkte aufgemalt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden.

"Der 1. Mai ist und bleibt der Kampftag der internationalen Arbeiterklasse", ruft ein junger Mann den Teilnehmern zu. "Gerade die Werktätigen stellen sich an die Spitze des solidarischen Kampfes in der Corona-Pandemie und meistern selbstlos den komplizierten Alltag." Gleichzeitig brandmarkt er die "Profitgier der Industriebetriebe, die ohne Gesundheitsschutz weiter produzieren". Von lauter Zustimmung wird der Hinweis begleitet, dass deutsche Konzerne von der Regierung angesichts der Corona-Krise Milliardenhilfen kassieren, gleichzeitig aber beachtliche Dividenden an die Aktionäre auszahlen. "Die Zeche soll wieder der arbeitende Mensch zahlen."

Die Veranstaltung verläuft ruhig und unter Wahrung sämtlicher Schutzmaßnahmen. Während die Veranstalter sich über 110 Teilnehmer freuen, zählt die Polizei gar rund 150 Demonstranten.