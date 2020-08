Trotz Corona: Hoteliers in Gießen bleiben vorsichtig optimistisch

Weniger Gäste bedeuten auch weniger Betten, die gemacht werden müssen. Symbolfoto: dpa

Giessen. Das Gastgewerbe ist von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) beklagt jedenfalls hessenweit "dramatische Umsatzverluste". Während die meisten Gastronomen davon ausgehen, das Jahr mit Ach und Krach zu überstehen, rechnet demnach etwa ein Viertel der Hoteliers damit, im Herbst Insolvenz anmelden zu müssen. Vor allem in den Städten seien die Hotels schwer getroffen. Auch in Gießen hat die Branche unter dem Verbot privater Übernachtungen mit daraus resultierenden Stornierungen und kaum vorhandener Belegung gelitten. Inzwischen ist das Geschäft unter strengen Hygienevorgaben wieder angelaufen. Und die heimischen Hoteliers zeigen sich - trotz vergleichsweise schlechter Auslastung - zumindest vorsichtig optimistisch.

Monika Heine vom "Alten Eishaus" hat nach einer "schwierigen Anfangszeit" wieder fast alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen können. Durch die Lage an der Lahn und die Nähe zu Radwegen seien zwar verstärkt Kurzurlauber zu Gast. Dennoch sei das Hotel im Jahresdurchschnitt momentan nur zu 28 Prozent ausgelastet. "Das ist eine mittlere Katastrophe - nicht erfreulich, aber wir kämpfen weiter", erzählt Heine im Gespräch mit dem Anzeiger. Gerade der Ausfall von Großveranstaltungen habe sich bemerkbar gemacht. Als Beispiel nennt sie die "Golden Oldies" in Wettenberg. Ihr Hotel sei dann sonst immer komplett ausgebucht, diesmal kamen lediglich ein paar Stammgäste, die den Verzicht auf das beliebte Festival mit einer Feier in kleiner Gruppe ausgleichen wollten.

Für das "Parkhotel Sletz" hat sich die alljährliche Reise in die 50er und 60er Jahre für gewöhnlich ebenfalls gelohnt. Diese Einnahmen sind nun weggefallen. Angesichts einer Belegung von etwa 30 Prozent sei die Situation "immer noch schlecht", erklärt Inhaberin Christel Kraus. Sonst übernachten häufig auch Gäste der beiden Hochschulen im Haus. Da aber auch dieser Betrieb fast nur noch virtuell stattfindet, braucht niemand mehr ein Zimmer. Man profitiere jedoch davon, in einem Netzwerk für Radreisen eingetragen zu sein. In diesem Bereich habe die Zahl der Touristen nämlich leicht zugenommen. "Wenn wir bisher nur 50 Prozent Belegung hatten, haben wir schon überlegt, was schiefgelaufen sein könnte. Heute wären wir zufrieden damit", fügt Christel Kraus hinzu. Eine solche Krise hat sie folglich noch nie erlebt. "Und niemand weiß, wie es weitergeht." Daher schaue sie einerseits mit Sorge auf den kommenden Winter, hoffe aber andererseits auf eine normale Rückkehr der Hochschulen ins Semester. Eines ist indes ganz sicher: Ein zweites Übernachtungsverbot könne sich das Hotel nicht leisten.

"Silberstreif am Horizont"

Eine um 40 bis 45 Prozent geringere Auslastung als im Vorjahr verzeichnet das "Hotel am Ludwigsplatz". Im April und Mai seien zwar weiterhin Gäste empfangen worden. Angefühlt hätten sich diese Monate allerdings wie eine Schließung, "wir hatten fast gar keinen Umsatz", berichtet Inhaber Selcuk Ramadan. Seit Juni sei ein leichter Aufschwung zu beobachten, hauptsächlich durch Radfahrer. Dieses touristische Klientel habe ohnehin - insbesondere an den Wochenenden - zugenommen; ansonsten seien in erster Linie Monteure zu Gast, Geschäftsreisende eher weniger. Wenngleich er einen "langen harten Weg" vor sich sieht, verbreitet Selcuk Ramadan Zuversicht. Die Zwangspause habe er positiv genutzt, um einige Zimmer zu renovieren. "Im ganzen April hatten wir so viele Übernachtungen wie sonst an einem Tag", schildert wiederum Sven Appelt, Direktor des "Best Western Hotel Steinsgarten". Dort bilden eigentlich Veranstaltungen wie Tagungen und Seminare oder private Events wie Hochzeitsfeiern den Schwerpunkt. Im Juli sei ungefähr die Hälfte der Vorjahreszahlen erreicht gewesen. Ähnliches hat Sven Appelt "höchstens im Zuge der Finanzkrise erlebt" - oder als das Haus wegen eines Brandes komplett schließen musste. Dass Kurzarbeit in einer gefragten Branche wie dem Gastgewerbe jemals nötig wäre, habe er sich nicht vorzustellen vermochtTrotzdem sei er natürlich froh, nach wie vor seinen Beruf überhaupt ausüben zu können. Obwohl es noch eine Weile dauern dürfte, um die Verluste zu kompensieren, kann Appelt immerhin einen "Silberstreif am Horizont" erkennen.

Auf eine "überraschend gute Nachfrage" verweist dagegen Tanja Steinbrecher-Levoux, Geschäftsführerin von "Hotel und Restaurant Tandreas". Seit Mitte Mai hätten die Buchungen stetig zugenommen, die Zahlen seien mittlerweile durchaus vergleichbar mit denen der Jahre zuvor. Neben Geschäftsleuten seien viele Individualreisende dabei, darunter zahlreiche Kunden, die dem "Tandreas" seit Jahren die Treue halten, wofür die Chefin "sehr dankbar" ist. Abzuwarten bleibe die Entwicklung, wenn die Urlaubszeit vorüber ist.

Nachdem sich die durchschnittliche Auslastung noch im Mai bei etwa zehn Prozent bewegt habe, verbessere sich die Lage der Hotels in ganz Gießen, bestätigt Silja Papenguth von der Gießen Marketing GmbH, auf Anfrage dieser Zeitung. Wie die Hygieneregeln eingehalten werden, sei von Haus zu Haus unterschiedlich: Manche bieten Buffets an, andere Essen auf dem Zimmer und wieder andere haben ihr Frühstücksangebot vorerst gestrichen. Die jeweiligen Konzepte würden von den Gästen jedoch gut angenommen. Seit den Lockerungen seien zudem die Besucherzahlen in der Tourist-Information wieder gestiegen, vor allem Niederländer schauten dort regelmäßig vorbei und auch die Zahl der Radtouristen wachse stetig.