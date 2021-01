Trotz Corona und Niedrigzinsen: Sparkasse Gießen zieht positive Bilanz

Zuversichtlich: Die Sparkasse Gießen blickt positiv in die Zukunft. Archivfoto: Friese

GIESSEN - "2020 war für uns ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Trotz der weiterhin anhaltenden Niedrigzinssituation ist es uns gelungen, ein solides Ergebnis zu erzielen", fasst Peter Wolf, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gießen, die Geschäftsentwicklung des Jahres 2020 zusammen. "Wir konnten unseren Wachstumskurs fortsetzen, obwohl das Jahr von der Corona-Pandemie und ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt war", ergänzt Vorstandsmitglied Ilona Roth in einer Pressemitteilung des Geldinstituts. Die Bilanzsumme betrage zum Jahresende 2,6 Milliarden Euro und verzeichne einen Zuwachs von über 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür seien ein steigendes Kreditgeschäft und eine Flut von Kundeneinlagen gewesen.

Insgesamt habe die Sparkasse im vergangenen Jahr gute Ergebnisse erzielt. Die Dauerniedrigzinsphase und Corona hätten das Kreditgeschäft weiterhin befeuert. Allein 382,2 Millionen Euro an neuen Krediten seien hinzugekommen. Das Kreditvolumen betrage insgesamt 1 536,5 Millionen Euro. Hauptwachstumsträger sei mit einer Neuausgabe von 254,1 Millionen Euro eindeutig die Kreditvergabe an Firmen aus der Region gewesen.

Viele Kunden hätten von ihrer finanziellen Robustheit profitiert, die sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hatten. "Die meisten Unternehmen werden die Krise meistern, weil sie hohe Liquiditätspuffer und Eigenkapitalbestände aufgebaut haben. Dennoch trifft es einige Unternehmen sehr hart", so Roth. Das abgelaufene Jahr habe deutlich gezeigt, wie sehr sich die Kunden in schweren Zeiten auf ihre Sparkasse verlassen könnten. Neben Soforthilfen seien auch Tilgungsaussetzungen/Stundungen oder individuelle Lösungen möglich gewesen. Darüber hinaus seien Fördermittel über die KfW-Bank und die WIBank Hessen beantragt worden.

Privatkunden hätten nach wie vor in das eigene Heim investiert. 128,1 Millionen Euro neue Kredite seien für den Wohnungsbau und für Modernisierungen sowie für Autofinanzierungen und Konsumgüter verwendet worden. Das Volumen der Kundeneinlagen habe trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter zugenommen. Der Einlagenbestand stieg um 10,3 Prozent auf 223,5 Millionen Euro an.

Die Verwerfungen der Kapitalmärkte im Zuge der Corona-Krise haben auch das Wertpapiergeschäft der Sparkasse Gießen geprägt. Wenngleich der DAX das Aktienjahr mit einem moderaten Plus von 3,55 Prozent versöhnlich beendete, hätten zwischenzeitlich starke Schwankungen ausgehalten werden müssen. Die von dem Kreditinstitut empfohlene breite, internationale Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen und -themen sei auch 2020 richtig gewesen. "Die Depotwerte unserer Kunden sind um 4,3 Prozent auf 777 Millionen Euro gestiegen", erklärt Ilona Roth. Darüber hinaus sei ein Trend zur Sachwertorientierung weiterhin zu beobachten gewesen. Trotz des nach wie vor knappen Angebotes an Bestandsimmobilien konnte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden.

Die Bedeutung digitaler Services im Bankgeschäft nehme jährlich zu. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Zwei Drittel der Kunden nutzen demnach bereits das Online-Banking-Angebot, davon mehr als die Hälfte mithilfe der bereits mehrfach ausgezeichneten Sparkassen-App. Zudem seien auch die digitalen Zugangswege zur Sparkasse sehr gut angenommen worden. Die Sparkasse habe für ihre Kunden Online-Beratungsmöglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig bleibe die Filiale aber ein wichtiger Kontaktpunkt. Die Sparkasse habe 2020 eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen eingeleitet, "um sich auch für die Zukunft digital fit zu machen". So wurden unter anderem interne Prozesse umgestellt, eine digitale Lernsoftware für Auszubildende oder der digitale Führerschein für Mitarbeiter eingeführt.

In der Fläche und im Netz

Mit der Präsenz in der Fläche und im Internet biete die Sparkasse ein umfassendes Angebot. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Brückenschlag zwischen realer und virtueller Nähe für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Zum Bilanzstichtag verzeichne die Sparkasse in ihrem Geschäftsgebiet 15 personenbesetzte Filialen, eine Online-Filiale, eine Filiale für Studierende "Campus & more", ein Digitales-Beratungs-Center sowie 14 SB-Filialen und beschäftigt 390 Mitarbeiter und über 70 Auszubildende.

Die Sparkasse Gießen handele bereits von ihrem Geschäftsmodell her nachhaltig und berücksichtige viele Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem täglichen Geschäft. Mit einer "Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften" unterstütze sie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens - auch bei eigenen Baumaßnahmen wie in der Zentrale in der Johannesstraße. Ferner habe man die SB-Foyers der Filialen Buseck und Wieseck neu gestaltet.

Corona habe die Sparkasse im Geschäftsjahr 2020 intensiv gefordert. Es seien umfangreiche organisatorische Maßnahmen durchgeführt worden, bei denen der Schutz der Kunden und Mitarbeiter immer höchste Priorität hatte. Als Veranstalter habe man digitale Formate zu aktuellen Themen angeboten. Ausstellungen von Künstlern habe man im Netz weiter fortgeführt. Auch 2020 habe sich die Sparkasse in den Bereichen Kultur, Bildung, Sportförderung und Wissenschaft engagiert und viele Spenden an soziale und karitative Einrichtungen vergeben, insgesamt rund 400 000 Euro. Ferner konnte die Bürgerstiftung der Sparkasse Gießen Spenden in Höhe von 13 015 Euro ausschütten. "In jeder Krise steckt eine Chance. So haben wir 2020 gemeinsam die Chance genutzt, Neues auszuprobieren. Daran knüpfen wir 2021 an", betont Ilona Roth. Die Sparkasse selbst sieht positiv in die Zukunft. Denn das Kreditinstitut sei zukunftssicher aufgestellt.