Trotz Lockerung: Gotteshäuser in und um Gießen bleiben meist noch geschlossen

Giessen. Alle Kirchen, Gemeinden und Glaubensgemeinschaften dürfen ab dem 1. Mai unter Auflagen wieder Gottesdienste feiern. Das hat am Dienstag die hessische Landesregierung verkündet. Aber nur eine kleine katholische Dorfgemeinde setzt das zum Wochenende bereits um. Wer gläubig, aber kein Katholik in Großen-Buseck ist (der Anzeiger berichtete), muss sich derweil noch in Geduld üben, so das Ergebnis einer Umfrage.

"Bei uns entscheidet jede Gemeinde selbst", sagt die Katholische Dekanatsreferentin Alexandra Haustein, allerdings müssen diese eine Anordnung des Bistums Mainz umsetzen, in der in 39 Punkten detailliert geregelt ist, wie ein coronakonformer Gottesdienst auszusehen hat. Das Fazit des Bistums lautet denn auch: "Es handelt sich nur um eine erste, vorsichtige Lockerung, nicht um eine Rückkehr zur Normalität." Bis dahin stellen sich nicht nur Haustein viele Fragen: "Wie sollen wir in absehbarer Zeit eine Kirche öffnen, wenn die Lieferzeiten für Desinfektionsmittel und -spender mittlerweile etliche Wochen betragen? Wie entscheiden wir, wer den Gottesdienst besuchen darf, wenn aufgrund der geltenden Abstandsregeln gerade mal 20 bis 25 Prozent der Menschen eine Kirche betreten können? In kleinen Gemeinden wären das gerade mal vier Leute - macht das dann noch Sinn? Nun, die letzte Frage zumindest hat der Stifter des Christentums in Matthäus 18, 20 beantwortet: "Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen."

Viele Vorgaben

Die Mutterreligion des Christentums ist da anspruchsvoller und stellt den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Gießen, Dow Aviv, vor zusätzliche Probleme, denn er muss nicht nur die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfüllen, sondern auch die der Thora. Nach jüdischer Überlieferung braucht es zehn Männer, um einen jüdischen Gottesdienst zu zelebrieren. "Stehen die in unserer kleinen Synagoge 1,50 Meter auseinander, passen nicht mehr viele andere hinein." Verschärft wird das Raumproblem durch die Trennung der Geschlechter in der Gemeinde, die dem orthodoxen Ritus folgt. Normalerweise sitzen die Frauen auf der Empore, doch die ist derzeit gesperrt, weil sich potenziell virenhaltige Aerosole aus der Atemluft, der Schwerkraft folgend, auf die Männer sinken würden. Nicht zu vergessen das hohe Durchschnittsalter der Gemeindemitglieder, die zum großen Teil der Hochrisikogruppe angehörten und oft weite Anfahrtswege hätten. Wann in Gießen wieder in der Synagoge Sabbat gefeiert werden könne, sei daher derzeit noch nicht zu beantworten.

Gleiches gilt auch für das Evangelische Dekanat Gießen. "Am Sonntag wird es noch keine Gottesdienste geben. Die Kirchenvorstände müssen jetzt erst einmal die Voraussetzungen für die Sicherheit der Besucher schaffen", sagt Dekanatssprecher Matthias Hartmann. Sie hätten jetzt eigenverantwortlich und sorgfältig zu prüfen und zu entscheiden, wie die zwischen der Evangelischen Kirche und dem Robert-Koch-Institut festgelegten Grundsätze und die daraus resultierenden Vorgaben des Landes Hessen realisiert werden können. Hartmann betont: "Der Schutz von Menschen vor Ansteckungen steht über allen Planungen zur Wiederaufnahme von Gottesdiensten." Hier dürfe es keinen Überbietungswettbewerb geben, welcher Pfarrer als erster seine Kirche aufschließe. "Es bestehe kein Grund zur Hektik." Empfohlen werde in der Rahmenvereinbarung, dass während des Gottesdienstes Nase-Mund-Schutz zu tragen und auf Gemeindegesang zu verzichten sei. Dies führe zu vielen Detailfragen: "Sollen sich Interessierte vorher anmelden und müssen Teilnehmerlisten geführt werden, um dafür zu sorgen, dass eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können? Wie gewährleisten die Gemeinden, dass sich vor dem Ein- und Ausgang keine Menschentrauben bilden? Wie kurzfristig können Gemeinden Desinfektionsmittel vorhalten?" Wie sich das alles verantwortlich umsetzen lasse, würden Kirchenvorstände ab der kommenden Woche überlegen. Sein Fazit: "Ob es unter diesen Voraussetzungen bereits zu Gottesdiensten am 10. Mai kommen kann, ist also fraglich."

An jenem 10. Mai hofft die Evangelische Freie Gemeinde Gießen (EFG) zumindest im kleineren Kreis wieder einen Gottesdienst begehen zu können. Pastor Thorsten Lehr bedauert, dass die Entscheidung der Landesregierung so kurzfristig gekommen ist. "Wir hätten mehr Zeit gebraucht, um etwas Tragfähiges auf die Beine zu stellen."

"Das diese Entscheidung so schnell kam, hat alle überrascht", sagt Wolfgang Rock von der Neuapostolischen Gemeinde Gießen. Auch er glaubt nicht, dass diese in seiner Gemeinde allzu schnell umgesetzt wird; dazu brauche es eine rechtsverbindliche Entscheidung seines Kirchenpräsidenten. Matthias Hartmann kann diese Kritik nicht nachvollziehen: "Wer die Berichterstattung aufmerksam verfolgt hat, wusste, dass nach dem 30. April erste Lockerungen beschlossen werden könnten." Darüber hätten doch die Glaubensgemeinschaften bereits mit der Regierung verhandelt.

Lange Lieferfristen

Auch in der Ahmadiyya-Gemeinde Gießen wird bereits an einem Konzept für ein coronakonformes Freitagsgebet in der islamischen "Freikirche" gearbeitet. "Normalerweise kommen jede Woche 60 bis 80 Gläubige zum Gottesdienst. Das können jetzt aber nur maximal 20 sein", berichtet Gemeindesprecher Athar Butt. Seine Hauptsorge gilt Desinfektionsmitteln. Die hätten im Internet derzeit Lieferfristen bis in den Juli hinein. Darum will er noch die Gießener Baumärkte abklappern, auch wenn er wenig Hoffnung hat, dort fündig zu werden. Gleichwohl zeigt er sich gelassen: "Wir haben unsere Gläubigen schon so lange um Geduld bitten müssen, da kommt es jetzt auf ein paar Tage mehr nicht an."