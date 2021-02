Trotz Verbots: Schlittschuhfahren auf Schwanenteich in Gießen

Foto: Mosel

GIESSEN - Wer mag es ihnen verdenken - nach all den Wochen der Einschränkungen und Entbehrungen. Nicht nur den Esel, dem es redensartlich "zu wohl wird", zieht es nämlich aufs Eis, sondern auch die Gießenerinnen und Gießener, die aufgrund der Corona-Pandemie auf viel verzichten mussten. Da verwundert es kaum, dass der zugefrorene Schwanenteich und der Neue Teich am Wochenende geradezu bevölkert worden sind: um auf Schlittschuhen ein paar Runden zu drehen oder sogar eine Partie Eishockey zu spielen. Nach Schätzungen von Passanten dürften es teils bis zu 300 Menschen gewesen sein, die die Gunst der eiskalten Stunde bei tollem Winterwetter genutzt haben. Sie vertrauten offenbar darauf, dass die Eisschicht in Anbetracht der beachtlichen Minustemperaturen der vergangenen Tage vielleicht dicker gewesen sein könnte als sonst.

Trotzdem gilt, was all die Jahre zuvor galt: "Das Betreten der Eisfläche ist untersagt. Wer es dennoch tut, handelt auf eigene Gefahr", stellt Stadtsprecherin Claudia Boje gegenüber dem Anzeiger klar. Zudem weist sie darauf hin, dass weder die Eisdicke kontrolliert noch überprüft werde, ob das auch auf gut sichtbaren Schildern formulierte Verbot eingehalten wird. "Das war aber noch nie so. Denn wir haben hier immer auf die Eigenverantwortung gesetzt." Sollte etwas passieren, übernehme die Stadt jedenfalls keine Haftung.

Ganz unabhängig davon gibt es ja auch noch Corona. Und da sollen Menschenansammlungen eigentlich vermieden respektive Masken getragen werden, wenn das mit den Abständen nicht klappt. Die Polizei, die am Sonntag um 13.10 Uhr mit einer Streife vor Ort war, habe allerdings keine Maßnahmen getroffen, weil keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt worden seien, teilt Polizeisprecher Jörg Reinemer auf Anfrage mit. Die Beamten wollen zu diesem Zeitpunkt aber auch nur circa 40 Personen auf dem Eis gezählt haben. Zumindest mit den fast zeitgleich und kurz danach aufgenommenen Fotos passt das nicht so recht zusammen.

Am Montag wiederum hätten sich um kurz nach 12 Uhr "noch mehr" Kufenflitzer auf der Eisfläche aufgehalten, nämlich etwa 50 bis 60 Personen. Diese Wintersportler seien daraufhin angesprochen und aufgefordert worden, den Schwanenteich zu verlassen. Dem sei nach dem dritten Aufruf Folge geleistet worden. Obendrein kündigt Reinemer an, dass für die nächsten Tage weitere, eng mit der Stadt abgestimmte Kontrollen geplant seien. Die sind jedoch möglicherweise gar nicht nötig. Wenn es - wie vorhergesagt - deutlich wärmer wird, hat sich das Thema ohnehin alsbald erledigt.