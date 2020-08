TSG Blau-Gold Gießen freut sich über viele Meister in ihren Reihen

Ein Brasilianer in Gießen: Fabricio Aviz Dos Santos ist Süddeutscher Meister im Breakdance. Foto: TSG Blau Gold

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Mehr als 1800. Diese stolze Mitgliederzahl konnte Vorsitzender Bernhard Zirkler auf der Jahresversammlung der TSG Blau-Gold Gießen verkünden und darüber hinaus noch viel Positives berichten. Eine straffe Struktur der kurzen Wege, die Fähigkeit auf Veränderungen des Marktes schnell zu reagieren, ein professionelles, offensives Marketing über Internet und Facebook sowie ein optimales Beitragssystem seien die Grundlagen für den Erfolg, so Zirkler in einer Pressemitteilung. Erfreut betont er, dass Blau-Gold für das Förderprogramm Projekt "Starker Sport - Starker Verein" des Landessportbundes mit 29 weiteren hessischen Vereinen ausgewählt wurde.

In seinen Ausführungen ging er auf die aktuellen Angebote der TSG Blau-Gold ein. Angeregt durch den Erfolg des Pole-Sports Fitness wurde die Satzung ergänzt und die Ausweitung des Angebots auf Trend-, Kampfsport-, Gesundheits- und Fitness-Sportarten in Angriff genommen. 800 Mitglieder wurden inzwischen dem Turnverband gemeldet und die Kampfsportabteilung mit den entsprechenden Abteilungsanmeldungen auf- und ausgebaut. Inzwischen sind 65 Übungsleiter, Trainer und Betreuer in dem Verein aktiv.

Zahlreiche Erfolge und Titelgewinne konnten die Sportler und Sportlerinnen der TSG verbuchen, besonders die acht Goldmedaillen und zahlreichen Silber- und Bronzemedaillen bei den Deutschen Pole-Sport Meisterschaften machten den Verein stolz. Finja Rolshausen, Simon Koch und Leopold Stabbauer hatten sich darüber hinaus für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Montreal / Kanada qualifiziert. Simon Koch konnte erstmals für Deutschland als Dritter der Hauptkategorie Männer eine Medaille für Deutschland erringen. Bei den offenen Europameisterschaften Aerial Hoop (Luftring) konnte Nicole Gouriya überraschend den Titel erringen. Ihre Schau beeindruckte die Vertreter des Turnverbandes derart, dass sie spontan zur Eröffnung der Turngala "Feuerwerk der Turnkunst" in der Frankfurter Festhalle eingeladen wurde. Ihre kombinierte Schau mit den Gießener Breakdancern vor über 8000 Zuschauern war eine professionelle Darbietung, die viel Anerkennung erhielt.

Nachdem die erfolgreichen Rock´n´Roller Christina Bischoff-Moos und Lukas Moos ihre Wettkampflaufbahn beendet hatten und sich ganz ihrer Trainertätigkeit bei Blau-Gold widmen, sind Eileen Rolshausen und Danyil Kozachyshen das Aushängeschild der Abteilung. Sie nahmen sie an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teil und erreichten 2019 den Deutschen Vizetitel. Inzwischen feiert auch eine Schautanzformation mit "Rocky Horror Picture Show" in der Liga des Deutschen Schau- und Gardetanzverbandes Erfolge.

Zukunftsprojekt

Die Breakdancer hatten einen spektakulären Zugang zu verzeichnen: Fabricio Aviz Dos Santos aus Brasilien, internationaler Star der Szene, hat sich der TSG angeschlossen und auch das Training übernommen. Bernhard Zirkler konnte erreichen, dass Fabricio die Startberechtigung für Deutschland erhalten hatte. Das erste Turnier, die Süddeutsche Meisterschaft in München, gewann er Ende Februar souverän und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft in Schwäbisch Gmünd, die auch als Qualifikation zur Welt- und Europameisterschaft zählt. Besondere Bedeutung kommt Breakdance durch die Nominierung als olympische Disziplin zu.

Die Kampfsportabteilung ist als ehrgeiziges Zukunftsprojekt im Aufbau und erste Erfolge sind zu verzeichnen. In der von Jannik Lühs geleiteten Taekwondo-Gruppe sind inzwischen über 50 Teilnehmer und mehrere Gürtelprüfungen wurden erfolgreich absolviert. Stephan Spurny ist mit seinen Kickboxern auf Wettkämpfen sehr erfolgreich. Durch Taekwondo und Kickboxen für Kinder und Jugendliche, Judo, Karate, Kung Fu, Krav Maga, MMA und Capoeira wurde das Angebot erweitert.

Die Anzahl der Fitness-Angebote wächst ständig. Von Yoga bis Aerobic, von Trampolin bis Kettlebell, von Zumba bis Fitnessboxen, die Kurse boomen und werden auch von den aktiven Sportlern der anderen Sparten begeistert aufgenommen.

Eine Sparte mit außergewöhnlichem Wachstum ist Parkour. Über 100 Teilnehmer überwinden inzwischen mit Begeisterung die aufgebauten Hindernisse in der Turnhalle. Die Jungen und Mädchen starten schon im Alter von fünf Jahren und freuen sich auf die geplante Parkouranlage in der Weststadt.

Ballett ist ein Dauerbrenner im Verein und die Abteilung konnte ihre gesamte Bandbreite in Alters- und Leistungsgruppen bei der Bühnenschau "Die Schöne und das Biest" vor 800 Zuschauern in der Kongresshalle vorzeigen. Das von Julia Haitsch durchgeführte Projekt "Gesellschaftstanzkurs für Jugendliche mit Behinderung" fand landesweit Beachtung und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die ehemalige russische Meisterin Yulia Sidorkina bietet Rhythmische Sportgymnastik im Verein an.

Die Pläne für dieses Jahr bekamen zwar durch Corona einen Dämpfer, Bernhard Zirkler konnte allerdings berichten, dass die TSG schnell auf die Situation reagiert habe. Schon eine Woche nach dem Lockdown waren bis zu 60 Online-Kurse angeboten worden. Inzwischen werden besonders die kombinierten Präsenz- und Online-Kurse auch ein Konzept für die Zukunft darstellen.

Dr. Steffen Hofacker konnte einen ausgeglichenen Haushalt mit positivem Ergebnis vorlegen, Kassenprüfer Klaus Rumpf bescheinigte eine ordnungsgemäße Kassenführung. Zirkler dankte den Mitarbeitern, Beauftragten und Vorstandskollegen für ihre engagierte und effektive Arbeit, besonders bei den Herausforderungen durch die Pandemie.