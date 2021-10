Tucker übernimmt patenschaft für Tafel Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir unterstützen gerne die Menschen in unserer Region, die es nicht leicht haben", sagt Steffi Wieser, Vice President Human Resources bei Tucker GmbH. Das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung werde seit vielen Jahren im Konzern vorangetrieben. "Wir geben Halt" - dies macht "Stanley Engineered Fastening", weltweit führend in Befestigungs- und Montagelösungen, nicht nur technisch, sondern auch menschlich. Stanley und die Tafel Gießen sind bereits seit Jahren verbunden. So wurden Mitarbeiterr in der Ehrenamtswoche freigestellt, um die Tafel tatkräftig aktiv zu unterstützen. Auch bei der Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeuges hat "Stanley" die Tafel finanziell unterstützt. Als die Entscheidungsträger von der Patenschaftsaktion hörten, war klar, dass man sich beteiligen wird. Man ist sich des finanziellen Bedarfes bewusst und will einen Beitrag leisten, damit die Tafel weiterhin Bedürftige mit Lebensmittel versorgen kann und darüber hinaus weniger Lebensmittel vernichtet werden. "Wir werben von ganzen Herzen dafür, dass noch mehr Unternehmen helfen, die Tafel Gießen zu unterstützen. Machen Sie mit", so Tucker-Geschäftsführer Thomas Ehrhardt.