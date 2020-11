Tumult in Lützellinden

Hier ist bislang Ende: die Haltestelle der Linie 1 "Am langen Strich". Ein Wartehäuschen soll dort gebaut werden. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Fast wäre die Ortsbeiratssitzung am Donnerstagabend im Gemeindesaal geplatzt: Von den neun Mitgliedern waren gerade mal fünf anwesend. Komplett fehlte die Fraktion der Bürger für Lützellinden (BfL), die Mitglieder meldeten sich nach und nach - zum Teil erst kurz vor der Sitzung - bei Ortsvorsteher Markus Sames (CDU) per WhatsApp ab. Zur Begründung hatte es geheißen, wegen der Corona-Pandemie sei eine Sitzung unter diesen Umständen nicht vertretbar. Den Raum empfanden die Ortsbeiräte als zu klein.

Sames berichtete, er habe bei der Geschäftsstelle für Ortsbeiräte angefragt und dort einen entsprechenden Hygieneplan vorgelegt. Der sei genehmigt worden. Der Ortsvorsteher erläuterte dazu: "Daher ist von offizieller Seite das Durchführen der Sitzung nicht zu beanstanden und durfte stattfinden." Michael Borke (SPD) gab zu Protokoll: "Was die sogenannte Bürgerliste hier veranstaltet, ist nicht haltbar." Es könne nicht sein, dass die vier BfL-Ortsbeiräte unter "fadenscheinigen Begründungen" zum Teil kurz vor der Sitzung und hintereinander absagten. Einer mit, die anderen ohne Begründung. Für Borke ist die Ortsbeiratstätigkeit ein Ehrenamt "mit Sitzungspflicht". Absagen aus bestimmten Gründen seien möglich, "aber im Grundsatz werden die Menschen vom Steuerzahler bezahlt. Sie erhalten 840 Euro Sitzungsgeld im Jahr."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende empörte sich: "Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass Fraktionsmitglieder der BfL meinen, hier überhaupt nicht mehr erscheinen zu müssen! Wenn sie keine Lust mehr an der Arbeit in Lützellinden hätten, sollten sie sich nicht für die Kommunalwahl aufstellen lassen oder ihr Mandat zurückgeben", forderte Borke deutlich. Er wird auch bei der Geschäftsstelle nachfragen, wer bei Sitzungen in der bald zu Ende gehenden Legislatur nicht anwesend war.

Einstimmig wurden in der dann weniger emotional verlaufenden Sitzung alle Anträge verabschiedet. Umgehend soll der Magistrat die Planung und Umsetzung der Bushaltestelle mit Wartehalle "Vogelsang" starten. In einer der kommenden Sitzungen wollen die Bürgervertreter mehr über den Planungsstand erfahren. Mit dem Bau der Haltestelle wird die Linie 1 verlängert, bislang endet sie "Am langen Strich". Dort fordert der Ortsbeirat eine Bushaltebucht mit Wartehäuschen und die gleiche Information wie bei der anderen Haltestelle. Welche Radwege in der Gemarkung Lützellinden im Rahmen des Radwegeplanes vom Landkreis Gießen beantragt wurden und mit welcher Priorität, interessiert das Gremium. Den Antrag zur Wiederanlage von Feldwegen in der Gemarkung zog Michael Borke nach den Argumenten von Ortslandwirt Markus Sames zurück.

Erst wurde der Kontoauszugsdrucker im Eingangsbereich der Bäckerei Langsdorf abgeschaltet, jetzt kündigt die Volksbank Mittelhessen an, den Geldautomaten zum 30. Mai 2021 abzubauen. Carsten Zörb (CDU) hatte diese Information von Vorstandsmitglied Dr. Lars Witteck bekommen und berichtete darüber. Von 182 Automaten im Geschäftsbereich rangiere der Lützellindener auf Platz 176. Betriebswirtschaftliche Erwägungen führten zum Abbau. Die Volksbank bringe auf Wunsch aber Menschen Bargeld nach Hause, zitierte Zörb. Einzig Bündnis 90/Grünen-Vertreter Sebastian Heye fand es gut, dass es kein Geld mehr vor Ort gibt. Er wickelt seine Bankgeschäfte mit dem Smartphone ab, begründete er seine Auffassung. Für die Beiräte geht damit ein Stück Infrastruktur verloren. Carsten Zörb kann dies nicht nachvollziehen und wandte sich scharf gegen die Auffassung des Grünen-Vertreters: Als Ortsbeirat habe man die Interessen des Ortes und seiner Bürger zu vertreten.

Randale gibt es am Dorfplatz, bedauerte Michael Borke. Der Schaukasten für die Vereine wurde zerstört, abends treffen sich dort Jugendliche, hinterlassen Spuren und Zerstörungen an Privateigentum. Der Ortsbeirat müsse sich mit dem Thema beschäftigten, war sich das Gremium einig. Doch es hat nur noch wenig Zeit dazu: Auf den 4. Februar ist die nächst und letzte Sitzung dieser Legislatur terminiert.