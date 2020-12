Tumultartige Szenen beim Räumungsverkauf von "CCC" in Gießen

Chaos im Seltersweg: Das Personal von "CCC" kann den Kundenansturm nicht bewältigen - und wird teilweise bedroht. Foto: Friese

GIESSEN - Bei einem Räumungsverkauf kann es hoch hergehen. Erst recht, wenn damit zugleich die endgültige Schließung einer Filiale verbunden ist. Dann entsteht schnell mal eine überaus emotionale Gemengelage: auf der einen Seite die Angestellten, die möglicherweise sogar ihren Job verlieren, auf der anderen Seite Rabattjäger, die auf den letzten Drücker das eine oder andere Schnäppchen ergattern möchten. Im Schuhgeschäft "CCC" im Seltersweg 83 ist die Situation am Freitag und Samstag nun offenbar eskaliert, das städtische Ordnungsamt musste einschreiten und hat jeweils um 15 Uhr die Türen geschlossen.

Spuren des Chaos am Montag noch zu sehen

Die Spuren des hinterlassenen Chaos sind auch am Montag noch nicht beseitigt. Aufgerissene Kartons und Papier liegen wild auf dem Boden verstreut oder hängen halb aus den Regalen heraus. Ein bisschen sieht es aus wie nach einem Einbruch, bei dem die Eindringlinge das Inventar auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt haben. Allerdings waren in diesem Fall offenbar entfesselte und mitunter aggressive Kunden zugange. "Am Freitag und Samstag kam es zu langen Schlangen und Pulkbildung vor dem Laden, weil mehr Menschen Einlass begehrten als im Verkaufsraum nach Corona-Bestimmungen erlaubt waren", bestätigt Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers. Das Personal habe zwar versucht, den Ansturm zu meistern. Dies sei aber nicht zufriedenstellend gelungen, weshalb regelmäßig Abstandsregeln schon vor dem Eingang verletzt worden seien. "Da kein Ordnungsdienst der Eigentümer vor Ort war, wurde 'CCC' am Freitag vorzeitig geschlossen, nachdem es tumultartige Szenen im und vor dem Geschäft gab. Dabei wurde das Verkaufspersonal beleidigt und bedroht", so Boje weiter. Nach dem Eintreffen der Ordnungspolizei habe sich alles wieder beruhigt und die Personalien des Hauptstörers seien aufgenommen worden.

Menschenansammlung vor Geschäft nicht Corona-konform

Für den Samstag hätten die Verkäufer den Zutritt dann zunächst anders organisiert, damit sich die Probleme nicht wiederholen. "Dies funktionierte bis circa 14 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr musste die Ordnungspolizei zweimal gegen uneinsichtige Personen einschreiten. Gegen 15 Uhr hatten sich so viele Menschen vor dem Geschäft versammelt, dass die Einhaltung der Corona-Bestimmungen des Landes Hessen sowie der Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen nicht mehr gewährleistet werden konnte", erläutert die Stadtsprecherin. In Abstimmung mit dem Personal habe die Filiale erneut zugemacht und die Menschenmasse aufgelöst werden müssen.

Zumindest habe sich "CCC" darum bemüht, die Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie umzusetzen. Den Anordnungen der Ordnungspolizei sei ebenfalls unverzüglich Folge geleistet worden. "Ein schuldhaftes Verhalten, das hätte geahndet werden können, lag also am Samstag nicht vor", sagt Claudia Boje. Weitere Konsequenzen werde es nicht geben, zumal die Störungen von den Wartenden ausgingen, deren Personalien nicht hätten festgestellt werden können.

Am Amtsgericht Osnabrück war am vergangenen Dienstag das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für das auch wegen der Pandemie in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen "CCC Germany" eröffnet worden. Und da gemäß insolvenzrechtlicher Logik danach Sach- und Personalkosten selbst erwirtschaftet werden müssen, die Corona-bedingten Einschränkungen dies aber kaum zulassen, habe kurzfristig bundesweit ein Räumungsverkauf gestartet werden müssen. Ein "Fortführungsszenario" sei leider nicht realisierbar, erklärte Thomas Schulz als Sprecher der Sanierungs-Geschäftsführung (der Anzeiger berichtete). In Gießen sollte der 5. Dezember der letzte Tag sein.

"Angespannte Personaldecke" zur Sturm- und Drangzeit

"Dass dies eine besondere Herausforderung darstellt und jede Menge Trubel im Laden herrscht, wissen die Mitarbeiter vor Ort", betont Schulz. Daher sei klar kommuniziert worden, die Türen zeitweise zu schließen und die Kartons zu sortieren, wenn der Andrang zu groß wird. "Und das gilt übrigens auch ohne irgendwelche Corona-Auflagen." Das Problem: Nachdem Mitte November eine interne Infomail an die Mitarbeiter von "CCC" verschickt worden war - in den circa 60 Stores in Deutschland sind rund 470 Menschen beschäftigt, denen vielfach gekündigt worden ist - hätten unter anderem in Gießen einige sofort ihren Resturlaub genommen, einige sich teils kurzfristig krankgemeldet. Wie viele der etwa sieben Kolleginnen im Seltersweg noch übrig geblieben seien, konnte Thomas Schulz nicht sagen. "Aber die Personaldecke war angespannt."

Zu ähnlichen Szene wie in der Fußgängerzone soll es noch in Neu-Isenburg, Bremen und Berlin gekommen sein. In der Hauptstadt seien daraufhin zusätzliche Sicherheitskräfte hinzugezogen worden. Als Reaktion auf diese negativen Erfahrungen würden die Filialleiter, bei denen der letzte Verkaufstag unmittelbar bevorsteht, nochmal speziell instruiert.