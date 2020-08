"Turbulenzen" am Amtsgericht Gießen abgearbeitet

Die Corona-Pandemie könnte zu einer Zunahme bestimmter Verfahren am Gießener Amtsgericht führen. Foto: Mosel

Giessen. Die gute Nachricht wird bekanntlich gerne zuerst überbracht. "Wir hatten ein relativ ruhiges Jahr", leitet demnach Meinrad Wösthoff, der Präsident des Gießener Amtsgerichts, das Pressegespräch zur Geschäftsentwicklung 2019 ein. Nach "Jahren der Turbulenzen" sind die Eingangszahlen in den Straf-, Familien- und Zivilsachen erfreulicherweise deutlich zurückgegangen. Die, zur Hochphase der Flüchtlingskrise entstandene, Häufung mancher Vorgänge sei nun größtenteils abgearbeitet. Mit der Corona-Krise wartet allerdings schon die nächste Herausforderung auf die Justizbehörde.

Durch die vielen unbegleiteten Minderjährigen, die in Gießen Schutz suchten, war der Geschäftsanfall in der Abteilung für Familiensachen vor fünf Jahren hochgeschnellt. Die anhängigen Verfahren sind im Vergleich zu 2018 um 8 Prozent auf 2736 zurückgegangen. Etwa die Hälfte ist laut Pressesprecherin Astrid Keßler-Bechthold auf weniger eingereichte Vormundschaften zurückzuführen. "Es gibt derzeit eine deutliche Beruhigung", so die Richterin. Solche "Pendelausschläge", mit denen Juristen umgehen müssten, gebe es häufig, erklärt Wösthoff. So könnte auch die Corona-Krise zu einer wellenartigen Zunahme in einigen Bereichen führen. Wie sehr die Pandemie den Ablauf am Amtsgericht beeinflusst, zeigt schon der ungewöhnliche Termin zur Erläuterung der 2019er Bilanz. Denn normalerweise werden die Zahlen aus dem Vorjahr bereits im Frühling vorgestellt. Meinrad Wösthoff wagt die Prognose, dass einige der erhobenen Daten in 2021 ohnehin wieder ganz anders aussehen könnten. Der Eingang an Zivilsachen ist etwa im vergangenen Jahr um 5,6 Prozent auf 2425 Verfahren gesunken. Ein Rückgang oder eine Stagnation dieser Zahlen geschehe meist in wirtschaftlich stabilen Zeiten. "Durch Corona könnte es einen Anstieg geben", meint der Amtsgericht-Präsident. Bei den Insolvenzverfahren - 2019 waren in der Summe ebenfalls weniger zu verzeichnen - könnte es noch ein Jahr länger dauern, bis die Statistik auch der Realität entspräche. Grund ist die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum Jahresende. Und auch die Bußgeldverfahren könnten steigen, zum Beispiel, weil Hygiene- oder Abstandsregeln missachtet werden. "Bislang hält sich das allerdings auf niedrigem Niveau", bilanziert Wösthoff.

Eine immense Zunahme war bereits im Jahr 2019 bei den Ordnungswidrigkeiten auszumachen. Zurückzuführen ist der Anstieg um 42,7 Prozent - von 1946 auf 2777 Verfahren - auf vermehrte Tempomessungen mit sogenannten "Enforcement Trailern", nahezu autonom betriebenen Geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung. Legen die Betroffenen Einspruch gegen die erhobenen Werte ein, führt dies zu gerichtlichen Verfahren. Doch nicht immer ist die Ursache-Wirkungs-Kette so klar feststellbar. Für den besonders erfreulichen Rückgang der Jugendstrafsachen um 18,1 Prozent auf 638 Fälle kann Amtsgericht-Vizepräsident und Strafrichter Dr. Dietrich Claus Becker "keinen konkreten Grund" benennen. Diese Zahl sei im Vorjahr (779) einfach "erschreckend hoch" gewesen.

Erwachsene, die vor einem Schöffengericht angeklagt wurden, mussten 2019 am längsten - durchschnittlich 9,7 Monate - bis zur Erledigung ihrer Sache warten. Laut Becker ist dieser Anstieg (2018: 8,3 Monate) mit der wachsenden Komplexität von Strafsachen verbunden. "Es ist dann natürlich schwieriger, zu einer Entscheidung zu gelangen." In Zivilverfahren ist die Erledigungszeit konstant geblieben (5,8 Monate).

Bearbeitet wurden die Fälle von 30 Richtern (2018: 28). Insgesamt sind 275 Mitarbeiter am Amtsgericht beschäftigt (2018: 267), 213 sind weiblich - "ein Vorbild in Sachen Frauenförderung und Gleichberechtigung", wie es in dem Geschäftsbericht heißt. Ein "ganz wichtiges Thema" seien dazu die 18 jungen Menschen, die das Amtsgericht jährlich zu Justizfachangestellten ausbildet, so Meinrad Wösthoff. In eigens eingerichteten "Junior-Service-Einheiten" sollen die Azubis "bewusst praktisch" den "Echtbetrieb" in der Behörde kennenlernen. Als "attraktiver Arbeitsplatz" wolle das Amtsgericht so für Schulabgänger "eine Perspektive bilden", auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.