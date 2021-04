TV-Rückblick auf „Fall Johanna“

Jetzt teilen:

GIESSEN - „Crime Time“ heißt eine neue Produktion, die der Hessische Rundfunk (hr) für die ARD-Mediathek produziert. Im Mittelpunkt stehen hessische Kriminalfälle der vergangenen Jahre, die die Menschen emotional berührt haben. Zum Auftakt widmet sich „Crime Time“ in drei Folgen mit jeweils 45 Minuten Länge dem Fall der entführten und ermordeten Johanna Bohnacker aus Mittelhessen. Alle drei Teile sind ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Das hr-fernsehen zeigt „Crime Time – Auf den Spuren eines Kindermörders“ vom 15. April an donnerstags um 21 Uhr. Es kommen die zu Wort, die 20 lange Jahre nichts unversucht ließen, den Mörder zu fassen