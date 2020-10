Über 300 Vergehen in 90 Minuten bei Verkehrsbeobachtung in Gießen

Auf Beobachtungsposten: die Verkehrsbeobachter des ACD an der Kreuzung Oswaldsgarten. Foto: Pflüger

GIESSEN - Die Bilanz nach eineinhalb Stunden verregneter Verkehrsbeobachtung an der Kreuzung Rodheimer Straße/ Nordanlage spricht für sich: "In diesen 90 Minuten haben wir über 300 Autos beobachtet, die beim Abbiegevorgang nicht geblinkt haben. Dazu kamen etliche andere gefährliche Verhaltensweisen, wie zu geringer Abstand beim Überholen von Radfahrern in 33 Fällen und zwölf Mal Smartphone auf dem Rad", so Gerd Wegel, Kreisvorstand des Auto Club Europa (ACE), Kreis Mittelhessen.

Der über 6000 Mitglieder zählende örtliche Verband des zweitgrößten Automobilclubs Deutschlands führte dieses Mal seine Verkehrsschau aus mehreren Gründen mit dem Fokus auf das Zweirad an der viel befahrenen Kreuzung vor der Einkaufsgalerie Neustädter Tor am Oswaldsgarten durch. "Durch das Coronavirus sind viele Leute aufs Fahrrad umgestiegen, die normalerweise Bus gefahren sind. Somit entsteht mehr Radverkehr", erklärt der 63-jährige Rentner. Außerdem falle auf, dass vor allem Fahrer von sogenannten "Pedelecs", also elektronisch unterstützen Rädern, oft die Verkehrsregeln nicht kennen oder beachten. "Die fahren dann locker 35 km/h, während ich für 25 auf dem Mofa schon einen Führerschein benötige", so Wegel.

Es gehe aber nicht um eine Gängelung von Fahrradfahrern, sondern um das Gegenteil. "Radfahrer sind auf der Straße die schwächsten Teilnehmer im fließenden Verkehr, deshalb muss man sie durch geeignete Regeln und Straßenplanung schützen", gibt Jens Wolmersdorf zu bedenken. Der Regionalbeauftragte des Clubs in Hessen führt mit den Ortsgruppen öfter Verkehrswachten durch und weiß, dass besonders an Kreuzungen, wie der beobachteten, brenzlige Situationen entstehen können.

"Hier münden beim Herausfahren aus der Stadt die Fahrradspuren auf der Straße, es befinden sich keine gesonderten Radampeln an dieser Stelle. Da wird es für Radfahrer besonders gefährlich, wenn Autofahrer nicht blinken", so der 40-jährige Marburger. Doch auch insgesamt 17 Radler gaben kein Abbiegezeichen und begaben sich somit unnötig in Gefahr. "Außerdem weichen viele Radfahrer auf den Bürgersteig aus und gefährden dort eine in den vielen nachhaltigen Verkehrs- und Radwegkonzepten vernachlässigte Gruppe: die Fußgänger", wirft Wegel ein. Dies sei insgesamt 44-mal vorgekommen. Des Weiteren appelliert Wolmersdorf an die Vernunft der Zweiradfahrer: "Es herrscht auf dem Fahrrad in Deutschland keine Helmpflicht und auch hier konnten wir in 88 Fällen keinen Helm auf dem Kopf sehen. Es ist wie mit der Maske, schützen Sie sich! Tragen Sie einen Helm!" Um die Situation für Zweiradfahrer allgemein zu entspannen, stellt Mitbeobachter Roland Fischer generell die Sinnhaftigkeit von Autofahren innerhalb des Anlagenrings infrage, "und das als passionierter Autofahrer", so der 68-Jährige aus Pohlheim. "Wir brauchen einen viel besser ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr für die Älteren, die nicht mehr Rad fahren können. Für die anderen müssen mehr Fahrradstraßen und Lastenräder her, außerdem Parkhäuser an den Außenbereichen der Stadt", so Fischer. Parkhäuser untersuchte der ACE ebenfalls bereits in seinen Verkehrsschauen. Nachdem gravierende Mängel offengelegt wurden, sei bei einer erneuten Begehung einiges besser geworden, beispielsweise die Breite von Parkplätzen.

"Deshalb hoffen wir mit unseren Aktionen, dass die Politik reagiert. Wir wollen nicht mahnen, wir wollen lediglich auf Probleme der Verkehrssicherheit aufmerksam machen - auch auf das Rad!", resümiert der mittelhessische Vorsitzende Gerd Wegel. Nachdem die diesjährige deutschlandweite Kampagne des Bundesverbandes aufgrund der Pandemie ausgefallen ist, werde man auch bald im kommenden Jahr an die untersuchte Kreuzung zurückkehren und einen eventuellen Fortschritt überprüfen.

Dann allerdings würden die Teilnehmer gerne bei besserem Wetter "auf Posten gehen".