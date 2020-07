Über 400 000 Euro für "Digitale Rathäuser"

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Mit 223 536 Euro für den Landkreis Gießen und 239 418 Euro für die Stadt Gießen kann die Digitalisierung der Kommunen einen großen Schritt vorankommen. Das Geld aus dem Förderprogramm 'Starke Heimat' wird die Kommunen vor Ort gezielt unterstützen, entlasten und stärken, um einen gleichwertigen Entwicklungsstand der Digitalisierung in ganz Hessen zu erreichen", freut sich die heimische Landtagsabgeordnete von Bündis90/ Die Grünen, Katrin Schleenbecker. Die Kommunen können durch diese Unterstützung mehr Dienstleistungen online anbieten und die Bürgerinnen und Bürger somit immer mehr von zu Hause erledigen - der klassische und zeitraubende Behördengang entfällt immer öfter, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro weiter.

Mit jährlich 20 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2024 unterstützt das Hessische Digitalministerium mit dem Förderprogramm 'Starke Heimat Hessen' die Kommunen bei der Digitalisierung der Verwaltung. In der ersten Phase des Förderprogramms werden neben der Bereitstellung der Digitalisierungsplattform Civento im Jahr 2020 für die hessischen Kommunen insgesamt 16 Millionen Euro als zweckgebundene Zuwendung für Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung bereitgestellt. Abgeordnete Schleenbecker: "Die Digitalisierung der Verwaltung leistet einen wichtigen Beitrag, um Verwaltungshandeln nach innen und außen effizienter zu machen. Dies umfasst eine schnellere, komfortablere, ressourcensparende und weniger fehleranfällige Beantragung, Bearbeitung und Kommunikation von Verwaltungsvorgängen. Mit den Zuwendungen aus diesem Förderprogramm soll die Realisierung dieser "Digitalen Rathäuser" in Hessen unterstützt werden."