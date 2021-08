Über 500 000 Euro gesammelt

Am Samstag fand wieder die traditionelle „Tour der Hoffnung“ rund um Gießen statt. (Foto: Jung)

GIESSEN - GIESSEN. Mit tiefer Betroffenheit unter den 54 Teilnehmern startete die Tour der Hoffnung als zweite, coronabedingte „Nottour“ vom Hof der Stadtwerke zur 90 Kilometer langen Strecke rund um Gießen. Eigentlich wollten die Frauen und Männer auf ihren Rädern bei sommerlichem Wetter unbeschwert die Strecke zurücklegen. Doch es kam anders: Andreas Hieke, Moderator beim „hr-fernsehen“ sagte in einer kurzen Ansprache, es habe auch bei der Tour immer Momente gegeben, wo der Glaube und die Hoffnung sie begleiteten. Vielleicht helfe der Gedanke der Hoffnung, „dass wir das mit in den Tag tragen“.

Hieke verkündete: „Unser langjähriger Tourfreund, unser Moderator, mein Kollege Werner Damm, hatte einen schweren Herzinfarkt und er ist nicht wieder aufgewacht“. Das mache traurig, die Gedanken seien bei seiner Familie, auch bei ihm, bei der gemeinsamen Zeit. Hieke sprach den Verstorbenen ganz persönlich an: „Lieber Werner, wir können Dir nur Danke sagen für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften, für Deinen Charme, Deinen Humor, die Gespräche.“ Hieke beschrieb umfassend das Wesen des Verstorbenen, bevor es ganz still wurde in der großen Bushalle. Große Trauer machte sich breit, für einen Augenblick schien alles still zu stehen und man sah in traurige Gesichter.

Nach einem Augenblick des Gedenkens erteilte Pfarrer i. R. Heinrich Jammer den Reisesegen. Er appellierte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tour der Hoffnung, auf ihre eigenen Grenzen zu achten, auf ihre Ausrüstung und die Straßenverhältnisse. Um den Weg möglichst sicher zurückzulegen, sollten sie „mit wachen Sinnen“ unterwegs sein. Was bei der Tour der Hoffnung wenig Risiko berge, sei bei der „Tour durchs Leben“ deutlich anders. „Die fahren wir alle mehr oder weniger bewusst durch Raum und Zeit.“

Begrüßt für die Stadtwerke Gießen hatte der Technische Vorstand Matthias Funk, der Tour wünschte er einen guten Verlauf mit der Anmerkung zum Streckenabschnitt bei Blasbach: „Da haben Sie eine Wand vor sich.“ Erläuterungen zum Fahrtablauf und den Verhaltensregeln gaben zuvor die Sportlichen Leiter Karsten Koch und Dr. Mathias Rinn. Die Trillerpfeife bei der Aufstellung am Tor signalisierte „es geht los“ und der Tross steuerte sein erstes Ziel Richtung Heuchelheim an. Beim letzten Stopp am ehemaligen Schlachthofgelände gab es vom sportlichen Leiter Dr. Mathias Rinn großes Lob für die Polizei, die den Tross den gesamten Tag begleitet hatte und auch Verkehrssicherung der letzten Etappe nach Heuchelheim zum Abschlussabend übernahm. Mit Polizeipräsident Bernd Paul habe man einen guten Ansprechpartner bei den Ordnungskräften. „Wir haben Hochachtung vor dem, was ihr hier macht. Ein Riesendankeschön. Mit euch fühlen wir uns sicher!“ Tourfahrer Dr. Hans Toni Junius lobte die perfekte Organsiation und freute sich, wieder einmal viele Tourmitstreiter gesehen zu haben. Er finde diese Tour wunderbar, „es macht einfach Spaß, dazu zu gehören!“ Ohne Unfälle und Zwischenfälle ging die Tour der Hoffnung 2021 zu Ende. Der Erlös mit 508 540 Euro kann sich auch sehen lassen. Bei der Pressekonferenz zur Tour der Hoffnung hatte Organisationsleiter Gerhard Becker von „250 000 Euro plus x“ gesprochen.