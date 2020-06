Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Gerade in dieser Zeit ist es für Unternehmen wichtig, einen Überblick über die Liquidität zu behalten und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Hier hilft oft schon eine einfache Liquiditätsplanung. Durch die Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben werden Finanzierungslücken erkennbar. Durch einen Abgleich der geplanten Werte mit der aktuellen und zukünftigen Situation wird ein frühzeitiges Handeln ermöglicht. Termine von Geldein- und -ausgängen werden so sichtbar. Sind alle Rechnungen geschrieben, sind alle offenen Beträge eingegangen, sind alle offenen Rechnungen bezahlt? Was kann man tun, wenn Probleme erkennbar sind? Eine interaktive Vorlage für die Erstellung eines Liquiditätsplans findet man unter dem Google-Suchbegriff „kfw checkliste 4“, weitere Informationen unter den Suchbegriffen „checkliste liquiditätsvorschau bmwi“ und „gründerzeiten 13“. Bei Fragen steht die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen unter wirtschaftsfoerderung@giessen.de oder 0641/306-1059 zur Verfügung.