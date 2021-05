Jetzt teilen:

GIESSEN - Adipositas ist eine chronische Krankheit, die sich in der westlichen Welt sehr stark ausbreitet. Es handelt sich dabei um starkes Übergewicht, welches durch eine über das normale Maß hinausgehende Ansammlung von Körperfettgewebe mit krankhaften Auswirkungen gekennzeichnet ist, klärt das Uniklinikum Gießen auf.

Eine Adipositas liegt nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab einem Körpermasseindex (BMI) von über 30 Kilo/m² vor, wobei drei Schweregrade unterschieden werden, zu deren Abgrenzung ebenfalls der BMI herangezogen wird. Der BMI (Body Mass Index) errechnet sich nach folgender Formel: Körpergewicht (in kg) / (Größe (in m²) . Die Adipositas geht mit einer Vielzahl an Begleit- und Folgeerkrankungen einher und erfordert ein langfristiges Behandlungs- und Betreuungskonzept.

Übergewicht und Adipositas sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Bereits jeder dritte erwachsene Bundesbürger ist deutlich übergewichtig und sollte aus medizinischen Gründen Gewicht reduzieren. Schätzungsweise 1,5 Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 80 Jahren haben einen BMI über 40 kg/m² und sind damit krankhaft adipös. Das extreme Übergewicht ist kein Lifestyle-Phänomen, das allein durch gesunde Ernährung und Bewegung zu bewältigen ist, gibt das am UKGM angesiedelte Adipositaszentrum Mittelhessen zu bedenken. Da die Entstehung von Adipositas viele Ursachen hat, muss die Behandlung interdisziplinär und gut abgestimmt erfolgen. Jeder Behandlungsansatz, der nur durch eine Fachabteilung erfolgt, kann dem komplexen Thema Übergewicht nicht gerecht werden und wird letztlich nicht zu guten Ergebnissen führen.

Die Behandlung im universitären standortübergreifenden Adipositaszentrum Mittelhessen (UAZM) des Universitätsklinikums Gießen und Marburg erfolgt unter der Beteiligung verschiedener Fachgebiete. Somit ist eine optimale Therapie in allen Phasen der Behandlung gewährleistet. Auch die Vorbereitung auf eine eventuelle Operation und die lebenslange Nachsorge wird interdisziplinär individuell abgestimmt. Das Uniklinikum Gießen startet Anfang Juni 2021 eine konventionelle Therapiegruppe, die sich 52 Wochen lang dienstags in der Zeit von 16 bis 20 Uhr vor Ort oder pandemiebedingt digital treffen wird. Es sind noch Plätze frei - wer Interesse hat, kann sich telefonisch oder per Mail im Adipositaszentrum melden und erhält dort gerne weitere Informationen.

Kontakt: Universitätsklinikum Gießen ; Adipositaszentrum Mittelhessen

Telefon: 0641/985-42758

E-Mail: adipositaszentrum@innere.med.uni-giessen.de oder Homepage:

http://ukgm.de/ugm_2/deu/ugm_azm/index.html.