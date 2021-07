Überraschungskiste für Gießener Kita-Kinder

Eine Überraschungskiste übergibt Hans Pfeifer an die Kita-Kinder. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Eine Kiste voller bunter Erinnerungsstücke erhielt kürzlich das Kinder- und Familienzentrum Am Eichelbaum. Hans Pfeifer erfüllte den letzten Wunsch seiner verstorbenen Ehefrau und vermachte die umfängliche Muschel- und Andenkensammlung den Jungen und Mädchen. Stellvertretend für alle Kinder nahmen die Vorschulkinder der Fuchsgruppe die Sammlung in Empfang und fingen gleich an, darin zu stöbern. Was gab es da nicht alles zu entdecken? Alte Sportmedaillen, schillernde Muscheln, Andenken und Mitbringsel aus fremden Ländern und viele weitere interessante Gegenstände sind nun in den Fundus der Einrichtung übergegangen, die sich herzlich für die Spende im Namen der Kinder bedankt.