UKGM appelliert an Patienten: Kontakt mit Ambulanzen aufnehmen

GIESSEN - In deutschen Krankenhäusern wie dem Universitätsklinikum Gießen müssen nur noch wenige, zum Teil aber weiterhin schwer an Corona erkrankte Patienten behandelt werden. Die operative Versorgung befindet sich glücklicherweise wieder im Normalbetrieb. Angesichts der dritten Welle der Pandemie war die Versorgungslage in den deutschen Krankenhäusern sehr angespannt. Auch die operative Intensivstation des UKGM stellte hier keine Ausnahme dar und behandelte bereits seit der ersten Welle mit hohem Engagement, aber auch hohem personellen Einsatz in einem eigenständigen abgetrennten Bereich, Covid-19-Patienten.

Wie sich die Pandemie auf die Versorgung operativer Patienten auswirkte, wurde im Rahmen einer weltweiten Studie untersucht, an welcher auch die hiesige Uniklinik teilnahm. Dr. Emmanuel Schneck, Facharzt für Anästhesiologie, stellte die Studie im Rahmen einer interdisziplinären Diskussion vor: "Die Studie umfasst einen Beobachtungsraum von zwölf Wochen in 190 Ländern. In diesem Zeitraum wurden über 28 Millionen Operationen abgesagt oder verschoben. Dies betraf mit einem Anteil von circa 38 Prozent auch viele Krebs-Kranke."

Zustimmend betont Prof. Michael Sander, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie des hiesigen Uniklinikums: "Insgesamt wurde in Deutschland und insbesondere an der eigenen Universitätsklinik ein wesentlich geringerer Anteil an Krebsoperationen verschoben. Allerdings zeigen diese Daten dennoch die dramatische Lage in den Krankenhäusern weltweit. Die Versorgung aller Patientinnen und Patienten, welche dringlich eine Operation oder intensivmedizinische Versorgung benötigen, hat selbstverständlich auch während der Pandemie höchste Priorität." Prof. Winfried Padberg, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie führt aus: "Aus diesem Grund sollten Patientinnen und Patienten mit entsprechender Problematik ihre Symptome ernst nehmen und diese zunächst über die Regelversorgung der Hausärzte abklären lassen. Besteht ein Operationsbedarf, sollten sie sich nicht aus Sorge vor der Pandemie scheuen, sich am Uniklinikum Gießen vorzustellen."

Eine wichtige Lehre aus den vergangenen Monaten der Covid-19-Pandemie sei es, andere Patientengruppen nicht zu vernachlässigen. Insbesondere bei bösartigen Krebs-Erkrankungen sollte die Therapie nicht verzögert werden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Sorge, sich während des stationären Aufenthaltes mit Covid-19 zu infizieren, sei nachvollziehbar, aber letztlich unbegründet, erläutert Sander. "Wir haben in den zurückliegenden Monaten eine hohe Anzahl von Covid-19- Patienten versorgt und sind somit in den hygienischen Maßnahmen sehr erfahren. Unsere Mitarbeiter sind zu mehr als 90 Prozent bereits zwei Mal geimpft und alle anderen werden zudem mindestens zweimal die Woche mit Antigen-Schnelltests abgestrichen. Zuletzt werden operative Intensiv-Patienten nach Eingriffen strikt baulich getrennt von den Covid-19-Patienten versorgt." Darüber hinaus tragen eine strikte Besucherregelung, die exzellente Begleitung durch die Kollegen der Hygiene und der hiesigen Infektiologie um Prof. Susanne Herold sowie die Maskenpflicht zu dieser Sicherheit innerhalb des Klinikums bei.

