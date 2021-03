4 min

UKGM Gießen: Warten auf Corona-Prämie und Offener Brief

Die Beschäftigten des Uniklinikums Gießen-Marburg haben die angekündigte Zusatzzahlung noch nicht erhalten, am St. Josefs-Krankenhaus ist das bereits geschehen. Zudem überbrachte Verdi Ministerin Angela Dorn einen Offenen Brief mit 3000 Unterschriften, in dem bessere Arbeitsbedingungen am UKGM gefordert werden.

Von Frank-O. Docter