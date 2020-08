UKGM in Gießen: Besucher-Fragebogen ab sofort vor Betreten

(red). "Die Veränderung des Infektionsgeschehens in Stadt und Landkreis Gießen und die bevorstehende Grippesaison hat uns veranlasst, unsere Besucherregelung im Universitätsklinikum zu verändern, um für noch mehr Sicherheit für unsere Patienten und Mitarbeiter zu sorgen", sagt die Kaufmännische Geschäftsführerin am Uniklinikum Gießen (UKGM), Dr. Christiane Hinck-Kneip, in einer Pressemitteilung. "Ab sofort erhalten Besucher einen Selbstauskunftsfragebogen bereits vor Betreten des Uniklinikums." Der Fragebogen sei von großer Bedeutung, da dort die aktuell entscheidenden Fragen zum Coronavirus zu beantworten sind. Grundsätzlich gelte für Besucher: Das Uniklinikum darf nicht betreten werden, wenn man sich kürzlich in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten hat, wenn man Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten oder einem unter Quarantäne stehenden Menschen hatte und wenn man selbst Erkältungssymptome hat. Der Fragebogen kann entweder am Eingang des Klinikums oder schon zuhause ausgefüllt werden. Im Internet ist das Formular zum Download eingestellt unter: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/48085.html Die Besucherbögen werden täglich auf Station gesammelt und nach 14 Tagen vernichtet.