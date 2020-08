UKGM kontert Betriebsrat-Kritik

Jetzt teilen:

GIESSEN (red/fod). Im Zusammenhang mit dem Anzeiger-Bericht "Personalnot in Kardiologie" (Ausgabe vom 21. August), in dem der Betriebsrat eine "mangelnde Wertschätzung und miserable Bezahlung für Pflegekräfte" angeprangert hatte, weist das Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) darauf hin, dass bereits am 20. Januar ein Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi erfolgt sei. Dadurch hätten sich die Eingruppierung und Zulagen für viele Pflegekräfte "deutlich erhöht und verbessert" - "mit dem Ziel, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können und um unsere Beschäftigten noch stärker an unser Universitätsklinikum zu binden", betont man. "Es ist schlicht falsch, dass an anderen Häusern der Region besser bezahlt würde. Dies gilt auch für Ärztinnen und Ärzte, für die erst vor wenigen Wochen ein Tarifabschluss mit deutlichen Erhöhungen erfolgte."

Der Mitteilung des Klinikums nach sind die monatlichen Vergütungen aller nicht-ärztlichen Angestellten seit 1. Januar um 60 Euro gestiegen. Dies gelte im UKGM und in der UKGM Service GmbH. Auszubildende und Schüler würden seitdem 30 Euro pro Monat mehr erhalten. Darüber hinaus gebe es für alle Pflegekräfte, die unmittelbar in der Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig sind, eine zusätzliche Pflegezulage von 60 Euro pro Monat, heißt es weiter.