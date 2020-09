UKGM-Streik: Krankenversorgung "sichergestellt"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/MARBURG (red/fod). Am Uniklinikum Gießen (UKGM) findet heute ein Warnstreik von Verdi statt. Die dazugehörige Kundgebung beginnt bereits um 8.30 Uhr. Auch der Klinikstandort Marburg ist von den Streiks betroffen. Aus diesem Anlass macht der Vorsitzende der Geschäftsführung des UKGM, Dr. Gunther K. Weiß, in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass "die Notfallversorgung in beiden Universitätskliniken auch während des Streiks sichergestellt ist". An Patienten und deren Angehörige gewandt fügt er hinzu: "Sie werden am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in jedem dringenden Fall und zu jeder Zeit medizinisch und pflegerisch versorgt werden. Dafür haben wir eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft getroffen." Ebenso werde sich "um alle Patienten, die bereits stationär aufgenommen sind, gekümmert. Es kann allerdings zu Verzögerungen oder terminlichen Verschiebungen kommen. Dafür bitten wir um Verständnis", sagt Weiß. An alle nicht-ärztlichen Beschäftigten des UKGM appelliert er: "Beteiligen Sie sich bitte nicht an diesen Arbeitsniederlegungen."