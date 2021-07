UKGM zurück zum Land: Petition gestartet

GIESSEN - Das Aktionsbündnis "Gemeinsam für unser Klinikum" hat eine Petition "für die Rücküberführung des UKGM" gestartet. Diese ist im Internet unter https://openpetition.de/!jfgwt zu finden. Unterschriftenlisten sollen noch ausgelegt werden. "Seit nahezu 15 Jahren müssen die Menschen in Mittelhessen ansehen, wie ein privater Konzern sich ihrer Unikliniken bemächtigt hat. Genauso lange schon kämpfen Beschäftigte und Bürger*innen für ihre Unikliniken", heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg kann auf Basis des Grundgesetzes wieder in öffentliches Eigentum überführt werden. Deshalb fordern wir die hessische Regierung auf, die nötigen Schritte in die Wege zu leiten und ein Gesetz zur Vergesellschaftung des UKGM zu verabschieden", erklärt Fachkrankenpfleger Mark Müller, der auch Sprecher des Aktionsbündnisses ist. Es müsse gesetzlich festgelegt werden, "dass die Anstalt des öffentlichen Rechts nicht mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, sondern eine Bedürfnisbefriedigung im Sinne der Allgemeinheit in Form der Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge bezweckt wird".