Umleitung der Busse 3 und 13

GIEßEN - (red). Im Wartweg stehen ab Montag (9. August) Straßensanierungsarbeiten an. Diese Baumaßnahme betrifft den regulären Verlauf der Buslinien 3 und 13. Deshalb müssen die Stadtwerke Gießen (SWG) beiden Linien bis voraussichtlich Freitag, 13. August, in beiden Fahrtrichtungen umleiten. Durch die vorübergehend geänderte Streckenführung können die Haltestellen „Ludwig-Uhland-Schule“, „Zahnklinik“ „Schwarzacker“ und „Finanzamt“ nicht angefahren werden. Stattdessen bedienen die Busse ersatzweise die Haltestellen „Paul-Meimberg-Straße“ und „Haydnstraße“ im Aulweg. Die Linie 3 fährt in dieser Zeit ersatzweise die Haltestelle „Georg-Haas-Straße“ in der Schubertstraße an.