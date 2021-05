Umsatz des Gießener Weltladens um 250 Prozent gewachsen

Inmitten des breiten Sortiments: Katrin Schlechtriemen (l.) mit Nachfolgerin Sua Dahlke und Klaus-Dieter Grothe. Foto: Zielinski

GIESSEN - "Es ist uns wichtig, die Gesichter hinter den Produkten zu zeigen und auf die besonderen Handelsbedingungen in der Ersten, Zweiten und Dritten Welt hinzuweisen", sagt Katrin Schlechtriemen. Nach elf Jahren verlässt die Koordinatorin des Gießener Weltladens nun das Geschäft für fair gehandelte Waren. "Es war mir immer ein Herzblutding, hier zu arbeiten, aber meine selbstständige Arbeit als Korrektorin lässt mir leider keine Zeit mehr dazu", begründet die 46-Jährige ihren Abschied. Vor elf Jahren hatte Schlechtriemen mit einem Minijob im Weltladen begonnen. "Ich habe mich schon immer politisch engagiert, habe beispielsweise auch bei Solidaritätsmärschen mitgemacht", erzählt sie. So war es kein Wunder, dass aus der Hilfskraft bald die Ladenkoordinatorin wurde, die im Hintergrund die Fäden zog. "Klare Regeln und gute Kommunikation sind mein Ding", betont sie gegenüber dem Anzeiger.

Die Kleinlindenerin war nach Ilse Stade das "zweite Gesicht" des Weltladens, vor allem als dieser 2018 an seinen heutigen Standort in die Schulstraße 4 zog. Am 2. Juni 1981 in einer Garage gegründet, befand sich das Geschäft nach einigen weiteren Umzügen viele Jahre in der Bismarckstraße. "Der Umzug in das Herz der Stadt hat uns gutgetan", freut sie sich. Das kann Klaus-Dieter Grothe, Vorsitzender des Trägervereins Solidarische Welt e.V., nur bestätigen. "Wir hatten einen Umsatzzuwachs von 250 Prozent", erklärt er. Fairer Handel sei keine Hinterhofsache, sondern gehöre ins Zentrum der Stadt. "Der neue Laden war für uns eine Riesenchance, hier konnten wir dem Auftrag der Weltläden besser gerecht werden", ergänzt Katrin Schlechtriemen. Vorbild sei ein Weltladen in Salzburg gewesen, der auf nur 14 Quadratmetern einen Umsatz von 300 000 Euro erwirtschaftet habe.

Da hat der Gießener Weltladen schon mehr Platz: Auf 80 Quadratmetern werden unter anderem Silberschmuck aus Mexiko, Puppen aus Peru, Bälle aus Pakistan, Saris aus Indien und Kaffee aus Nicaragua verkauft. "Der Kaffee kommt per Segelschiff zu uns und die Seidenschals werden aus recycelten Saris hergestellt", erklärt Schlechtriemen. Während im alten Laden Lebensmittel im Mittelpunkt standen, sind nun auch Design-Produkte hinzugekommen, wie Schalen aus recycelten Ölfässern, hergestellt in Burkina Faso. Auch auf eine ansprechende Schaufenstergestaltung, die monatlich wechselt, legt sie großen Wert. Kein Wunder also, dass in der Schulstraße mehr Laufkundschaft hinzugekommen ist und der Kreis der Stammkunden sich erheblich erweitert hat.

AKTION UND LIEFERKETTENGESETZ Anlässlich des Weltladentags am 8. Mai laden Weltläden bundesweit dazu ein, selbst aktiv zu werden. Im Rahmen der Aktion #GönnDirWandel erhalten Bürger Impulse, wie sie zu mehr Solidarität, Nachhaltigkeit, Respekt, Gleichberechtigung, Transparenz und Dialog beitragen können. So berichtet Anne Sträßer vom Weltladen Gießen in einer Pressemitteilung, dass "viele der tiefgreifenden sozio-ökonomischen und ökologischen Krisen durch die Corona-Pandemie noch verstärkt werden. In weiten Teilen der Welt nimmt die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schreiten voran". Zudem haben sich die Weltläden zusammen mit dem Forum Fairer Handel und der Initiative Lieferkettengesetz erfolgreich für ein Lieferkettengesetz eingesetzt, das derzeit im Bundestag diskutiert wird. Dabei haben sie Erfahrungen eingebracht, die bereits seit 50 Jahren weltweit alternative Geschäfts- und Wirtschaftsmodelle erproben, bei denen Gemeinwohl und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. (red)

Insgesamt gibt es in Deutschland 800 Weltläden, von denen 400 einem Dachverband angeschlossen sind. Dieser kauft die Produkte ein und prüft, ob sie auch fair produziert sind. "Wir haben etwa 20 Lieferanten, einige haben ein breites Sortiment", unterstreicht Schlechtriemen.

Durch vertraglich zugesicherte Abnahmen ließen sich oftmals wichtige politische Dinge durchsetzen. So konnte beispielsweise das "Mangokartell" auf den Philippinen gekippt werden. "Die Produzenten haben sich selbst Abnehmer für ihre Mangos gesucht, nachdem sie sich über eine Kooperative über Preise informiert haben", nennt sie ein Beispiel.

Rund 30 Mitarbeiter sind ehrenamtlich im Weltladen tätig, der aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr für zwei Monate geschlossen war. "Die Verluste waren nicht so drastisch wie befürchtet", erklärt Klaus-Dieter Grothe. "Im Vergleich zu 2019 hatten wir einen Verlust von 15 Prozent."

Seit dem 1. Mai ist nun Sua Dahlke die neue Koordinatorin des Weltladens. Die 24-Jährige, die als Integrationshelferin an einer Grundschule arbeitet, steigt mit 45 Stunden im Monat ein. "Ich wollte schon immer in diesem Bereich arbeiten", zeigt sie sich begeistert. Nach dem Abitur war die Wahlgießenerin fünf Monate in einem Kinderheim in Peru tätig. Danach verschlug es sie für drei Monate in den ecuadorianischen Regenwald. "Ich wollte die Wurzeln meines Vaters, der hier aufgewachsen ist und einem Indianerstamm angehörte, kennenlernen." Nun wird Sua Dahlke das "dritte Gesicht" des Weltladens.