Umsteigefrei vom Umland ins Zentrum - eine Idee für Gießen?

Umsteigefrei vom Umland bis zum Bahnhof ist eines der Ziele der Verkehrswende-Initiativen. Fotos: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was wäre das alles so einfach und schön. Man hat heute einen Plan und setzt ihn morgen sogleich um. Im privaten Bereich mag das noch möglich sein. Doch im öffentlichen Bereich werden aus einem Tag nicht nur viele Tage, sondern Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Beispiele gibt es zu Genüge. Der Trassenbau für Autobahnen auf Bundesebene, Neustrukturierung des heimischen Flussstraßenviertels auf kommunalem Level. Hier in der Nordstadt sind dafür drei Jahrzehnte für die Umsetzung angesetzt. Für eine auf den heimischen Raum heruntergebrochene Verkehrswende scheint es nicht anders zu verlaufen.

Diesbezüglich mehr als nur ein bisschen bange machte Alexander Kirste als Leiter Abteilung Verkehrsplanung der Stadt Chemnitz seinen digitalen Zuhörern. Die Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität" hatte ihn zu ihrem jüngsten Online-Gruppentreffen eingeladen. Umsteigefrei vom Umland in das Zentrum fahren, war und ist Kirstes Ansinnen als Verkehrsplaner in Chemnitz. Seit drei Jahren sitzt er mit zehn Mitarbeitern als Chef im Tiefbauamt. Was Sachsens drittgrößte Stadt, zweieinhalbmal größer als Gießen, bereits umgesetzt hat und noch umsetzen wird, davon träumen die Verkehrswende-Initiativen im Gießener Raum seit drei Jahren. Dass die Umsetzung einen langen Weg bedeutet, wurde den Teilnehmern durch Kirstes Vortrag anhand vieler Folien vor Augen geführt. Und auch, was dabei alles zu beachten ist: Wer wann ins Boot geholt werden muss. Mit wem Einvernehmen erzielt werden muss. Wie nach innen und nach außen zu den Bürgern zu kommunizieren ist. Dass Entscheidungen offen und transparent begründet werden müssen. "Das bedeutet: Wann, wieso und wie ist was entschieden worden." Hilfreich dabei sei, den Planungsraum zu visualisieren. "Eine Website wäre dafür sehr geeignet." Des Verkehrsplaners Ratschläge beinhalten: "Fokussiert bleiben! Planungsziel festlegen! Nicht verzetteln!" Ein langer Atem sei gefragt. Bei alldem berge die Neuordnung von Stadt- und Straßenräumen ein großes Potenzial zur städtebaulichen Entwicklung. So sei in Chemnitz der Bahnhof baulich geöffnet worden, sodass die Straßenbahnen in diesen hineinfahren könnten.

Doch vieles, was in Chemnitz bereits realisiert wurde, in Angriff genommen wird, klingt für Gießen noch als ferne Zukunftsmusik. Nach einigen Fahrradstraßen auf Nebenstrecken wurde hier ein Verkehrsversuch für Fahrradspuren rund um den innerstädtischen Anlagenring im Stadtparlament beschlossen - allerdings ein diesbezüglicher Bürgerantrag zu einem Test auf Zeit abgeschmolzen. Danach gab es einen zweiten Bürgerantrag, der noch nicht ganz die für eine solchen geforderte Unterschriftsquote erreicht hat. Darin wird von Initiator Finn Becker eine RegioTram gefordert. Diese soll Umland und die Stadt umsteigefrei verbinden. Fährt sie im Umland mit Strom aus der Oberleitung, bezieht sie im Stadtgebiet ihre Energie aus aufgeladenen Batterien. Die werden auf dem vorhergehenden Streckenabschnitt, außerhalb der Stadt, gespeist. So müssen keine Oberleitungen im Stadtgebiet installiert werden. Straßenbahnen mit Oberleitungen gab es in Gießen schon einmal. Doch das ist lange her, ein ganzes Jahrhundert.

Fotos Umsteigefrei vom Umland bis zum Bahnhof ist eines der Ziele der Verkehrswende-Initiativen. Fotos: Schäfer Alexander Kirste 2

Der Abschnitt der Grünberger Straße ab der Licher Gabel bis zum Ludwigsplatz steht in den kommenden Jahren zur Sanierung an. In diesem Bereich soll der Anfang für eine RegioTram gemacht werden, so die Verkehrswendeinitiativen. Eigentlich koste, so Kirste, der Kilometer für den Bau einer Straßenbahnlinie 15 Millionen Euro. Doch bis zu 90 Prozent Fördermittel seien zu generieren. Für den Abschnitt der Grünberger Straße würden die Kosten wohl niedriger sein, da sie sowieso saniert werden soll.

Diskutiert wurden die beiden Bürgerbeteiligungsmodelle Bürgerantrag und Bürgerbegehren/Bürgerentscheid. Einem Bürgerantrag müssen derzeit 893 Gießener Bürger zustimmen. Antragsberechtigt sind ansonsten nur die Stadtverordneten und der Magistrat. Das Stadtparlament kann dem Bürgerbegehren zustimmen, es ablehnen oder ihn abgeändert beschließen. So wie beim Anlagenring. Dagegen bedarf es bei einem Bürgerbegehren dem Vierfachen an Unterschriften. Bei dem dann folgenden Bürgerentscheid muss die Mehrheit, in Gießen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten, zustimmen. Dann ist die Kommune gezwungen, dies auch umzusetzen. Einen Bürgerentscheid zu einer kommunalen Angelegenheit ohne vorhergehendes Bürgerbegehren initiieren kann das Stadtparlament jedoch auch. Der Bürgerantrag gehört zur Rubrik parlamentarische Demokratie - "Bürger sind beteiligt" -, während der Bürgerentscheid direkte Demokratie - "Bürger entscheiden" - bedeutet.