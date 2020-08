Umstellung auf H-Gas abgeschlossen

Jetzt teilen:

Gießen (red). Die Mittelhessen Netz GmbH (MIT.N), ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Gießen, hat ein "Jahrhundertprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht": Bereits seit Mitte April strömt laut Pressemitteilung Erdgas der Qualität H durch ihr gesamtes Netz. Der in der Region neue Brennstoff hat einen etwas höheren Energiegehalt als das bislang gelieferte L-Gas. Eben diese Erhöhung des Brennwerts stellte die MIT.N vor eine logistische Herausforderung: Es galt, insgesamt gut 34 000 Erdgasgeräte auf die neue Gasart umzurüsten. "Für viele dieser Anlagen hatten wir nur ein sehr knappes Zeitfenster von wenigen Tagen", erinnert sich Birte Vermehren, bei der MIT.N für das Projekt verantwortlich. Andere Gasgeräte kommen besser mit dem höheren Brennwert zurecht. Deshalb zogen sich die letzten Anpassungen planmäßig bis Mitte Juli hin.

Die flächendeckende Umstellung auf H-Gas ist die Reaktion auf zur Neige gehende L-Gas-Vorkommen und die Ankündigung der Niederlande, ihre Produktion bis 2030 einzustellen. Folgerichtig müssen alle Netzbetreiber, durch deren Leitungen niederländisches Erdgas strömt, rechtzeitig dafür sorgen, dass alle angeschlossenen Anlagen H-Gas sicher verarbeiten können.

Bundesweit waren und sind etwa 4,5 Millionen Haushalte von den damit verbundenen Umrüstungen betroffen. Die Umstellung sichert die Erdgasversorgung auf Jahrzehnte. Nicht nur, weil die weltweiten H-Gas-Vorkommen enorm sind, sondern auch, weil sie sich relativ weit über den Globus verteilen. Eben dies macht ein Stück weit unabhängig von geopolitischen Entwicklungen.

Die MIT.N setzte von Anfang an darauf, hier ansässige Fachbetriebe in das Projekt einzubeziehen: "Unser Ziel war es, die Wertschöpfung in der Region zu halten", erklärt Rüdiger Schwarz, Geschäftsführer der MIT.N. Die Entscheidung, die Erdgasumstellung in Eigenregie zu koordinieren, erwies sich im Nachhinein auch aus einem weiteren Aspekt als vorteilhaft. Bis auf wenige Ausnahmen lief alles rund. Nicht zuletzt deshalb, weil wichtige Informationen auf kürzestem Weg zu Vermehren und ihren Kolleginnen und Kollegen gelangten. Denn bei der MIT.N war neben dem technischen Projektmanagement auch das Erdgasbüro angesiedelt. "Dieser direkte Draht zu den Kundinnen und Kunden sowie den Anpassungsdienstleistern verschaffte uns die Möglichkeit, schneller auf sich abzeichnende Probleme zu reagieren und sie teilweise schon im Vorfeld abzuwenden", ist sich Vermehren sicher.

Die Umstellung war in drei Abschnitte unterteilt. Schon im September 2019 erhielt Staufenberg das neue Erdgas. Anfang März 2020 folgten große Teile der Stadt Gießen sowie die Nachbarkommunen Heuchelheim und Lahnau. Mitte April vollzog die MIT.N schließlich die Umstellung in den verbliebenen Gießener Stadtteilen sowie in Buseck, Fernwald, Linden, Pohlheim und Reiskirchen. Dank gründlicher Vorarbeit kam es an keinem der drei Schalttermine zu nennenswerten Zwischenfällen.

Doch nicht alle Schwierigkeiten ließen sich vermeiden. So hatte die MIT.N bei einigen Kunden keinen rechtzeitigen Zugang zu den Gasgeräten. Weil ein solches Projekt klaren Regeln unterliegt, gab es in diesen Fällen für die MIT.N keine andere Option, als eine Sperrung des Anschlusses anzudrohen und vereinzelt tatsächlich zu vollziehen. Von diesen seltenen Problemfällen abgesehen, hat die Erdgasumstellung in Gießen und den benachbarten Kommunen reibungslos funktioniert. "Ohne die Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden wäre es nicht denkbar gewesen, ein solches Projekt zu bewältigen", betont Rüdiger Schwarz. "Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich für das Verständnis bedanken."