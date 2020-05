Umweltamt Gießen gibt Tipps zum Bau von Insektennisthilfen

Willkommen im Insektenhotel: Auf splitterfreies richtiges Holz ist unbedingt zu achten. Foto: Stadt Gießen

Giessen (red). In der dicht besiedelten Stadt finden Insekten immer weniger Nistmöglichkeiten. Die Zahl der Insekten und insbesondere auch der Wildbienen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Daher bittet das Umweltamt: "Nutzen Sie die Zeit zu Hause und helfen Sie dabei, unsere heimische Tierwelt zu fördern und so zum Wildbienenschutz beizutragen."

Wildbienen lassen sich gut durch selbst hergestellte Nisthilfen unterstützen. Unterschiedlich vorgebohrte Löcher in einem Hartholzblock werden gerne als Nistplatz angenommen. Aber auch andere Insekten wie Käfer, Florfliegen oder Ohrwürmer fühlen sich im Gitterziegel oder in Röhren wohl. In hohlen Pflanzenstängeln oder einer leeren Kaffeedose, gefüllt mit verschieden großen Pappröhrchen aus dem Baumarkt und etwas Gips können Nisthilfen gebaut und während des gesamten Jahres angebracht werden.

Für Bastler hält das städtische Umweltamt eine Bauanleitung für kleinere Nisthilfen für Balkon oder Terrasse bis hin zu größeren Insektenhotels für den Garten bereit (auch im Internet zu finden unter www.giessen.de unter dem Stichwort "Insektenhotel"). Auch wird auf die Internetseite des Naturschutzbundes Deutschland (www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen) verwiesen, wo einige Beispiele angeschaut und nachgearbeitet werden können. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Einige Hinweise sollten jedoch beachtet werden:

. Optimal ist ein windgeschützter Standort mit viel Sonne am Morgen oder am Nachmittag.

. Vor direktem Regen geschützt, sollten die Nisthilfen überdacht beziehungsweise unter einem Schutz mit einem Draht aufgehängt werden.

. Um auch vor allgemeiner Feuchtigkeit zu schützen, sollten die Nisthilfen nicht unmittelbar auf dem Boden stehen.

. Die Anflugschneise sollte frei und nicht von Ästen, Pflanzen oder Ähnlichem verdeckt sein.

. Auf die richtige Holzart und saubere Bohrlöcher ohne Splitter und Fasern ist unbedingt zu achten.

Das anschließende Beobachten der summenden Bienen, Hummeln und Co. am fertiggestellten Insektenhotel ist der Lohn für die geleistete Arbeit und bietet einen spannenden und interessanten Einblick in den Alltag unserer Insekten.