Umweltministerin Svenja Schulze schließt Ringvorlesung der JLU Gießen ab

Online zugeschaltet: Svenja Schulze nimmt die Corona-Krise in den Blick und lässt sich dabei anmerken, dass ein Superwahljahr in Deutschland ansteht. Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ursprünglich sollte der Titel anders lauten: "Wir haben uns das bei der Planung als 'Aus der Krise lernen: Klima- und Umweltschutz in Zeiten nach Corona' ausgedacht, nun musste das 'nach Corona' durch 'in Corona' getauscht werden", erzählte Prof. Claus Leggewie, Organisator der Vortragsreihe des Präsidenten der Justus-Liebig-Universität (JLU). Nichtsdestotrotz rundete Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Ringvorlesung mit dem Titel "Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und: Wie wir morgen leben werden" gekonnt ab, nachdem bereits mehrere vorangegangene Vorträge auf die Umweltfrage eingegangen waren - auch wenn man ihr das bevorstehende Wahlkampfjahr bereits anmerken sollte.

"Die Frage, wie wir morgen leben wollen, lässt sich nur beantworten, indem wir auf die Wissenschaft hören - deshalb bin ich Ihnen dankbar für diese Reihe", begrüßte die SPD-Politikerin das digitale Publikum. Politik selbst habe aber eine unterschiedliche Rolle als Wissenschaft: "Wir müssen mehrheitsfähige Entscheidungen treffen, die transparent sind und auf breite Akzeptanz treffen", führte die Ministerin aus. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse Klimaschutz breit diskutiert und sozial abgefedert sein. "Ich will keine Strukturbrüche riskieren! Wenn wir beispielsweise einen Ausstieg aus der Kohle aufzeigen, müssen wir auch über einen Einstieg betroffener Regionen in neue Technologien reden", machte die Politikerin deutlich.

Chancen für solch betroffene Regionen sieht die Ministerin in der Digitalisierung und in der Förderung erneuerbarer Energien. "Der Ausbau muss hier zügiger vorangehen und die Genehmigung schneller werden, damit wir auch grünen Wasserstoff zur Transformierung des Fernlast- und Flugverkehrs sowie der Industrie gewinnen können", erklärte die ehemalige Wissenschaftsministerin Nordrhein-Westfalens.

"Reparaturbetrieb"

Für eine "decarbonisierte Gesellschaft" benötige es nicht nur ein Umweltministerium, sondern jedes Ressort müsse auf das Thema CO2-Einsparung und Umweltschutz achten. "Das haben wir durch das Klimaschutzgesetz erreicht, was wir gegen die CDU durchsetzen konnten und das würde mit etwas mehr Willen aus dem Kanzleramt noch besser gehen", so Schulze in Angriffsstimmung gegenüber des Koalitionspartners. "Bisher war Umweltpolitik der Reparaturbetrieb der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die uns zwar viel Wohlstand gebracht, aber unsere Erde an den Rand der Zerstörung geführt hat. Wir müssen zum Gegenteil und damit zu einer Umweltpolitik des Vorsorgeprinzips kommen!", erläuterte Svenja Schulze die Vision ihres Amtes und der Bundespolitik. Dies könne aber nur demokratisch und mit den Menschen gehen: "Ich erteile autoritären Vorgehensweisen eine klare Absage, da sie kein Interesse am Wohl der Mehrheit haben. Die Lösungsfindung in der parlamentarischen Demokratie ist oft langwierig und anstrengend, aber das müssen wir aushalten, da vor allem die Umweltbewegung auch einen zutiefst demokratischen und zivilgesellschaftlichen Ursprung hat".

In der an das leidenschaftliche Plädoyer angeschlossenen Fragerunde konnte auch eine ganze Reihe kritischer Anmerkungen die Ministerin nicht ins Straucheln bringen. "Natürlich ist es ein Kompromiss und jede Interessensgruppe fordert mehr - aber wir haben eines der ersten Insektenschutzgesetze überhaupt, und das ist trotz allem ein Riesenschritt nach vorn", konterte sie etwa die Kritik am neu verabschiedeten Insektenschutzgesetz, das Bauern zu weit und Umweltverbänden nicht weit genug geht. Auch auf die Frage nach dem Fällen von Wäldern für Braunkohle oder Autobahnen war eine geschickte Antwort schnell gefunden: "Ich vertraue hier auf die Landesregierungen, die für Ausgleich zu schaffen haben. Auch mir tut es weh, solche Projekte in der Realisierung zu sehen. Sie waren aber bereits genehmigt."

Dank an Studierende

Ganz besonders dankte die abschließende Rednerin der Ringvorlesung übrigens den Studierenden: "Sie tragen die Verantwortung für die Welt von morgen und gehören zu den größten Verlierern der Pandemie". Vorlesungen und Lernen seien stark eingeschränkt und verändert, am meisten fehle wohl aber das Drumherum, von Reisen über Feiern bis zum gemeinsamen Austausch, das oft auch nicht nachholbar sei. "Deshalb wollte ich euch heute besonders Danke sagen und euch und allen anderen auch Mut und Hoffnung machen", so Schulze. Denn weder in der Corona-Pandemie, noch in der Klima-Krise sei Hoffnungslosigkeit und Panik sinnvoll. "Vielmehr müssen wir alle viel mehr Lust und Spaß daran haben, die Welt von morgen zu gestalten und nicht in alte Muster zurückfallen - denn mit der Umwelt kann man nicht verhandeln".