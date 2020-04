Umweltpreis steht an

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Das Interesse am Gießener Umweltpreis ist nach wie vor groß und deshalb freue ich mich, die Bewerbungsrunde für 2020 zu eröffnen. Gerade in Zeiten von Corona sollten wir den Umwelt- und Klimaschutz nicht vergessen“, teilt Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich mit. Mittlerweile hat es seit 1991 insgesamt 42 Preisträger gegeben. Letztes Jahr war der Umweltpreis an die ehrenamtliche Lokale Agendagruppe Energie gegangen, die seit mehr als 19 Jahren Fragen zu regenerativen Energien und Energie-Einsparung behandelt.

Mit dem Umweltpreis der Stadt Gießen werden besondere Aktivitäten zur Stärkung des Umweltbewusstseins und zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefördert. Ökologische Verbesserungen des Wohnumfeldes sind ebenfalls auszeichnungswürdig. Selbstverständlich können auch Initiativen und Projekte am Wettbewerb teilnehmen, die dem Klimaschutz oder der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in der Stadt dienen. Es sind auch berufliche oder geschäftliche Leistungen auszeichnungsfähig, nicht jedoch Aktivitäten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen. Der Umweltpreis ist mit 1000 Euro dotiert und kann auch aufgeteilt werden. Vorschläge für Auszeichnungen sollen in Textform begründet sein. Die Begründung darf 10 000 Zeichen oder drei DIN A 4-Seiten nicht überschreiten. Weigel-Greilich bittet bis zum 31. Mai um Vorschläge an das Amt für Umwelt und Natur, Postfach 11 08 20, 35353 Gießen oder per E-Mail an umweltamt@giessen.de.