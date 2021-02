Umweltpreis wird Klimaschutzpreis

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Seit 1991 verleiht die Stadt Gießen den Umweltpreis für engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Schutz von Natur und Mensch einsetzen. Nun hat der Magistrat entschieden, den Umweltpreis um den Aspekt des Klimaschutzes zu erweitern, wie die Stadt in einem Schreiben mitteilt. Folglich wird die Auszeichnung in diesem Jahr erstmalig Umwelt- und Klimaschutzpreis genannt.

„Natürlich wurden bislang auch Klimaschutzprojekte im Rahmen des Umweltpreises ausgezeichnet. Im Zuge des gemeinsamen Zieles „Klimaneutrales Gießen 2035“ möchten wir die besondere Bedeutung des Klimaschutzes in der Stadt noch weiter hervorheben“, betont Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich in der Pressemitteilung.

Dass die Umbenennung auch weiterhin das Engagement im Naturschutz fördert, zeigt sich laut der Aussage von Weigel-Greilich auch an den Preisgeldern: „Dank dem neuen Etat im Klimaschutz haben wir den Umwelt- und Klimaschutzpreis nun finanziell aufgestockt. Statt bisher 1000 Euro wurde das Preisgeld auf 2000 Euro verdoppelt und kann auf mehrere Preisträger/innen aufgeteilt werden. Es soll für besondere Leistungen für den Umweltschutz und/oder den Klimaschutz verliehen werden.“

Über die Verleihung des Umwelt- und Klimaschutzpreises entscheidet eine mehrköpfige Jury. Sie setzt sich unter anderem aus Mitgliedern der Fraktionen des Stadtparlamentes, der Umweltdezernentin, der Leitung vom Amt für Umwelt und Natur, dem Klimaschutzmanagement und einer Person aus dem Naturschutzbeirat zusammen.

Bewerben können sich sowohl Einzelpersonen wie auch Gruppen, Organisationen, Unternehmen, Arbeitsgemeinschaften oder sonstige Institutionen. Voraussetzung ist, dass sich der Wohnsitz, Arbeitsort oder Geschäftssitz in Gießen befindet.

Bis zum 30. April können Vorschläge – begründet in Textform auf maximal drei Din-A-4-Seiten – an das Amt für Umwelt und Natur, Postfach 11 08 20, 35353 Gießen oder per E-Mail an umweltamt@giessen.de gesendet werden. Fragen dazu werden auch telefonisch unter der Rufnummer 0641/306-1118 beantwortet.