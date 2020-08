Umzug innerhalb Gießens für Männer-Kaufhaus „Herrengut“

Die Verkaufsfläche im „Herrengut“ hat sich nach dem Umzug verdoppelt. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (kg). Der „Watermelon Fizz“ war eine der Spezialitäten, die an der Bar beim Männer-Kaufhaus „Herrengut“ gemixt wurden, die gegrillte Wassermelone gab dem Getränk eine besondere Note. Die Gäste ließen sich vom Barmixer auch weitere Köstlichkeiten zubereiten, die Temperaturen brachten auch die ins Schwitzen, die am Tresen auf die erlesene Getränkeauswahl warteten. Umgezogen ist der Laden, wo nicht nur Männer ganz besondere Produkte abseits des Alltäglichen finden. „Hier kann man auch als Frau stöbern, wenn man etwas Besonderes sucht“, freut sich eine Kundin und staunt.

380 Quadratmeter Fläche

Das „Herrengut“ ist schon seit 2017 Anlaufstelle für Männer mit Geschmack. Bislang kannten Männer und Frauen das Geschäft im Untergeschoss von Köhler in der Löwengasse, jetzt zog es in die Johannette-Lein-Gasse um. Die Fläche verdoppelt sich, mehr Platz lassen die Ausstellung und das Angebot übersichtlicher erscheinen, der Loftcharakter kommt schön zu Geltung. Rund 380 Quadratmeter misst der Laden, deutlich größer ist die Auswahl geworden, es gibt mehr Marken. Vom hochwertigen Grill über besonderen Gin oder Kaffee bis hin zu trendigen Küchenutensilien finden überwiegend Männer ganz besondere Produkte abseits des Alltäglichen. Die Spezialisten für schöne Dinge haben viel Geschick beim Umzug bewiesen und ein ganz besonderes Store-Design geschaffen.

Geschäftsführer Michael Riehl freut sich über den neuen Standort, den Kunden kann er jetzt dort ein ganz neues Einkaufserlebnis bieten. Das Männer-Kaufhaus reiht sich neben zwei weitere Geschäfte ein, der neu gestaltete große Platz davor ist für Riehl zu einer Bereicherung geworden. Direkt neben dem Parkhaus Schanzenstraße findet sich das Männerkaufhaus. Das ursprünglich große Tamtam am Freitagabend mit Food-Park und Stargast Tobi Kämmerer sagte Michael Riehl ab. Ihm sei die Gesundheit seiner Kunden und der Mitarbeiter wichtiger, unterstrich er beim Gespräch mit dieser Zeitung.

Doch die Eröffnung konnte sich trotzdem sehen lassen. Draußen parkte als Blickfang der kleine Fiat 500, mit dem Michael und Daniela Riehl gerne unterwegs sind. Der Geruch von Pizza und „Hessisch Sushi“, dahinter verbarg sich Bratwurst mit Handkäse, dazu grüne Soße, empfing die Gäste. Drinnen durften Besucher zuschauen, wie Gin gebrannt wird. Natürlich mit Mundschutz zeigte das Frank Graul aus Wetter mit seiner Mini-Anlage und verwies auf die alte Tradition, die er weiterführt. „Das hat die Oma schon gemacht und alte, überlieferte Familienrezepte wurden übernommen und verfeinert“, sagt der Wetteraner, der mit Ehefrau Jutta die einzelnen Schritte der Herstellung zeigt und erläutert.

In Zeiten der Corona-Krise sei das Grillen weiter in Mode gekommen, berichtet Michael Riehl. Groß ist die Auswahl an diesen Geräten und Interessenten schauen sich erstaunt die Vielfältigkeit und Zubereitungsmöglichkeiten an. Die Leute sind mehr zu Hause und nutzen ihren Garten, schaffen sich eine Außenküche an. Und genießen erlesene Spirituosen. Neben Grills oder Feuerstellen finden die Interessenten am neuen Standort komplette Outdoor-Küchen, Grillzimmer, Workwear, Werkzeug und urbane Wohnaccessoires.

Alles ist heller, luftiger und offener geworden. „Das hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Produktpalette zu erweitern“, zeigt sich Michael Riehl zufrieden. Künftig wird er verstärkt Tastings oder After-Work-Meetings anbieten. „Gießen versprechen wir ein ganz neues Einkaufserlebnis im ‚Herrengut‘“ kündigt er an. Und verweist auf eine Besonderheit: Draußen parkt ein E-Lastenrad, das das „Herrengut“ den Kunden zur Verfügung stellt, um die Einkäufe nach Haus zu transportieren.