Unangemeldete Demonstrationen in Gießen: Stadt will Regeln durchsetzen

Polizei und Ordnungsamt wollen die Auflagen auch bei unangemeldeten Demonstrationen durchsetzen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Schon mehrfach haben sich in Gießen Demonstranten gegen die aktuellen Corona-Regeln versammelt, auch am vergangenen Samstag. "Vor dem Stadttheater gab es eine Versammlung, die nicht angemeldet war", berichtet Peter Neidel. Zusammen mit Vertretern von Polizei und Ordnungsamt macht er deutlich, dass die Stadt eine Versammlung in der Form künftig unterbinden wird. "Teilnehmer sollten sich gut überlegen, ob sie sich mit der Gruppe gemein machen. Es gibt ein gewisses Gewaltpotenzial", warnt der Bürgermeister zudem.

Zusammengefunden hatten sich die Regelgegner am Samstag vor dem Stadttheater, während sich auf dem Rathausplatz eine angemeldete linke Gegendemonstration versammelte. Neidel erinnert sich, dass beide Gruppen aufeinander zukamen und es für einen Augenblick nach einem möglichen konflikthaften Zusammenstoß ausgesehen habe. "Bei ein paar Leuten waren Plakate mit politischen Willensbekundungen zu sehen", berichtet Dirk Drebes, Abteilungsleiter des städtischen Ordnungsamtes, von der Gruppe vor dem Stadttheater. Man habe versucht, gegen die nicht angemeldete Versammlung vorzugehen und per Lautsprecheransage die Auflösung gefordert. Darauf ist die etwa 100 Personen starke Gruppe in Richtung Seltersweg aufgebrochen, Polizei und Ordnungsamt hinterher.

Abwägen

"Wenn wir Verstöße feststellen, beispielsweise außerhalb der Corona-Zeit eine nicht gestattete Vermummung, heißt das nicht, dass wir sofort einschreiten", erläutert Joachim Bernard von der Polizeidirektion Gießen grundsätzlich. So könne etwa eine enge Bebauung den Zugriff erschweren, ebenso wie größere Gruppen von Menschen, die im Weg sind. "Wir müssen immer abwägen", erläutert Bernard das polizeiliche Vorgehen.

Die Ansammlung vor dem Stadttheater am Samstag "schätzen wir als eine Versammlung im politischen Sinne ein", bewertet Neidel, der auf entsprechende politische Meinungsäußerungen von Teilnehmern auf Internetplattformen verweist. Der Bürgermeister rechnet mit weiteren Treffen dieser Art ohne Anmeldung. "Wir werden mit Polizei und Ordnungsamt präsent sein und entsprechende Auflagen für die Versammlung dort verkünden", so der Unionspolitiker. Zu diesen Vorgaben zähle das Tragen eines Mundschutzes und die Einhaltung der Sicherheitsabstände. Auch werde man verfügen, dass gewisse Bereiche wie beispielsweise der Seltersweg nicht für die Versammlung genutzt werden dürfen. "Diese Regeln werden wir gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt durchsetzen", lässt der Unionspolitiker keinen Zweifel. In diesem Zusammenhang sei es etwa möglich, dass Personalien von Teilnehmern aufgenommen werden, die die Sicherheitsabstände nicht einhielten. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht könnten Bußgelder verhängt werden. Eine der Schwierigkeiten, vor denen die Ordnungskräfte am Samstag standen, war, dass mangels Anmeldung kein Leiter verantwortlich gemacht werden konnte. "Wenn uns kein Leiter bekannt ist, dann sind alle Teilnehmer verantwortlich. Wir werden nicht Katz und Maus spielen. Einen Marsch wie am Samstag durch die Innenstadt gibt es so nicht wieder", unterstreicht der Bürgermeister. Man werde die Regeln wie bei anderen, die Demonstrationen anmelden und Auflagen erhalten, durchsetzen. Teilnehmern von unangemeldeten Versammlungen wie am Samstag, bei denen es sich nach Drebes Bewertung keinesfalls um Spontandemonstrationen handele, werde man die Gelegenheit geben, sich zu entfernen, wenn sie sich gegen die Teilnahme entschließen.