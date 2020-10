Unbequeme Angelegenheiten angesprochen

Zum Abschied: Kornelia Steller-Nass dankt dem ausgeschiedenen Behindertenbeauftragten Jürgen Becker für die geleistete Arbeit. (Foto: Gießener Arbeitskreis für Behinderte)

GIESSEN - (red). Die Jahreshauptversammlung des Vereins „Gießener Arbeitskreis für Behinderte“ fand in den Räumen der Cloos‘schen Stiftung Gießen unter Einhaltung des Hygienekonzeptes statt. Aufgrund der Pandemie war sie um ein halbes Jahr verschoben worden. So konnte erst jetzt der städtische Behindertenbeauftragte Jürgen Becker als Mitglied im Arbeitskreis verabschiedet werden.

Jürgen Becker habe in seiner Eigenschaft als Behindertenbeauftragter „vieles in die Hand genommen und auch unbequeme Angelegenheiten zur Sprache gebracht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Nachbesetzung dieses so wichtigen Amtes war dann auch einstimmige Forderung an die Politik, möglichst rasch diese Stelle mit erweitertem Stundenkontingent auszuschreiben und neu zu besetzen.

In ihrem Tätigkeitsbericht verwies die Vorsitzende Kornelia Steller-Nass unter anderem auf die Beteiligung in verschiedenen Gremien, Ferienfreizeitmaßnahmen für mehr als 30 Kinder sowie einen Waldtag in Alten-Buseck bei den „Vogelfreunden“. Erwähnt wurde darüber hinaus die gute Kooperation mit der „Aktion für Menschen mit Behinderung“, die die Fahrt zum Hessentag nach Bad Hersfeld für Martin-Buber- und Albert-Schweitzer-Schüler finanzierte. Dass barrierefreies Lernen nun auch erfolgreich in der Volkshochschule des Landkreises angeboten wird, verspreche zukünftig noch mehr Barriereabbau in den Köpfen.

Während des Benefizkonzertes des Heeresmusikcorps Kassel war Kornelia Steller-Nass vom Präsidenten der „Aktion für Menschen mit Behinderung“, Oberst a.D. Jürgen Damm, das Brigadegeneral-Glas überreicht worden. Sie erhielt diese Auszeichnung für ihr jahrelanges Engagement zugunsten von Menschen mit Behinderung.

Bei den Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder Kornelia Steller-Nass erneut im Amt. Kassenwart ist Lothar Schüler, Schriftführer Dr. Eberhard Werner. Das langjährige Vorstandsmitglied Ursula Lotz stand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.