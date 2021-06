Und dann war die Packstation in Gießen plötzlich weg und das Chaos da

Die Paketflut ist von den Lieferdiensten kaum noch zu bewältigen. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Als sich die Postsendung vom DHL-Verteilzentrum in Obertshausen auf ihre Reise nach Gießen macht, ist sie noch frohen Mutes. Denn eigentlich scheint alles klar zu sein: Der Adressaufkleber gibt die DHL-Packstation 103 in der Marburger Straße 143 – auf dem großen Parkplatz vor dem „Herkules“-Einkaufscenter – als Ziel an. Und solange hier nicht alle Ablagefächer mit anderen Sendungen belegt sind, hat das in der Vergangenheit auch immer gut geklappt (na ja, fast immer). Aber dieses Mal ist alles anders. Die Packstation ist nämlich quasi über Nacht verschwunden. Oder besser gesagt, abgebaut worden. Obwohl sie seit ihrer Einrichtung „sehr gut genutzt wurde“, teilt der DHL-Sprecher auf Nachfrage des Anzeigers mit. Wie also kann das sein?

Die Antwort: Der Eigentümer des Geländes hat DHL den Vertrag zur Nutzung der Fläche gekündigt, wie er auf Nachfrage mitteilt. Mit dem Hinweis, sich zu mietrechtlichen Dingen öffentlich nicht näher äußern zu wollen. Das Resultat dieser doch sehr überraschenden Entwicklung ist ein Chaos bei vielen derjenigen, die sich ausgerechnet jetzt eine Lieferung an diese Packstation haben schicken lassen. Oder gar mehrere. Denn die Ablagemöglichkeiten in den fünf noch verbliebenen Gießener Packstationen des Logistikunternehmens sind zusammengerechnet einfach nicht groß genug, um all die umgeleiteten Sendungen aufnehmen zu können. Zumal die weggefallene Station zu den größten gehört hat.

Diese problematische Situation räumt auch DHL ein. Und verspricht gegenüber dieser Zeitung, sein Möglichstes zu tun, damit doch noch jeder Kunde seine Lieferung(en) erhält. Bevor sie nach Verstreichen der Sieben-Tages-Aufbewahrungsfrist die Rückreise zum Absender antritt. Deshalb wurden DHL-Postfilialen und -Paketshops miteingeschaltet. Doch waren die Bemühungen offenbar bislang nur zum Teil erfolgreich, wie auch der Schreiber dieser Zeilen erfahren musste: Von fünf erwarteten Postsendungen an die abgebaute Packstation sind in meinem Fall nur drei angekommen. Die zwei anderen sind wegen der verstrichenen Frist an die Absender zurückgeschickt worden. Zwar hatte ich zwischenzeitlich ganze sieben Umleitungsmails erhalten, davon führten aber vier an Orte, wo sich die angekündigte Lieferung dann doch nicht befand. Auch hier muss man die Frage stellen: Wie kann das sein?

Der DHL-Sprecher lässt wissen, dass man nun in der oberen Marburger Straße und angrenzenden Straßen fieberhaft nach einem neuen Standort für eine Packstation sucht. Doch selbst, wenn man den gefunden habe, müsse vor der Aufstellung zunächst Bürokratisches wie eine Baugenehmigung erledigt werden.

Bei allem Grund zu Beschwerden sollte hier aber auch nicht vergessen werden: Die enorme Zunahme an Paketen, insbesondere durch die Corona-Krise, stellt nicht nur DHL, sondern alle Lieferdienste vor gewaltige Probleme. Ob die alsbald gelöst werden? Ich wage es zu bezweifeln. Ein dickes Lob soll an dieser Stelle an die Betreiberin der Postfiliale 602 in der Rabenauer Straße 17 in Wieseck gehen: Kornelia Völkner hat Kunden angeboten, die Telefonnummer aufzuschreiben, um diese anzurufen, sobald die vermisste Sendung bei ihr eingetroffen ist. Und das hat sie dann auch getan.