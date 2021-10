Unfall: B 3 zwischen Gießen und Marburg teilweise gesperrt

Auf der Bundesstraße 3 ist am Dienstagmorgen zwischen dem Gießener Nordkreuz und Staufenberg ein Transporter mit Anhänger umgekippt, die Straße ist teilweise gesperrt. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN/MARBURG - Auf der B 3 in Richtung Marburg ist es am Dienstagmorgen zwischen dem Gießener Nordkreuz und Staufenberg zu einem Unfall gekommen, Feuerwehr und Polizei sind seit 8 Uhr im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, ist aus bislang unbekannten Gründen ein Transporter mit einem Anhänger umgekippt. Zwei Personen wurden verletzt, beide mussten anschließend in einem Rettungswagen behandelt werden.

Die Straße ist in Richtung Marburg teilweise gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich in Richtung Marburg weiträumig zu umfahren.