Unfreiwilliger Rekord für das Oberhessische Museum

Wird nur noch bis einschließlich Sonntag zu sehen sein: die Sonderausstellung über Gießen in den 80er Jahren im Alten Schloss. Foto: Oberhessisches Museum

GIESSEN - Corona-Lockdown auch im Oberhessischen Museum: Die drei Gießener Häuser schließen wie alle anderen kulturellen Einrichtungen am Montag, 2. November, erneut ihre Türen. Die Sonderausstellung "Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren" hält damit den Rekord, "bei längster Installationszeit die kürzeste Öffnungszeit aufzuweisen", resümiert Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch mit bitterem Humor.

Schließlich musste die Ausstellung im März bereits drei Tage nach ihrer Eröffnung geschlossen werden, als der Corona-Virus erstmals zu einem Lockdown führte. Nach der durch die Renovierung des Alten Schlosses bis in den Oktober verlängerten Zwangspause war die Schau verlängert worden und seit Dienstag wieder zu sehen. Bis einschließlich des morgigen Sonntags sind es dann also immerhin sechs Tage am Stück, in denen das Publikum diesmal die Möglichkeit hatte und noch hat, einen Blick auf Gießen in den 80ern zu werfen.

"Wir sind aber zuversichtlich, dass individuelle Museumsbesuche im Dezember wieder möglich sein werden, denn tatsächlich können wir im Museum die Zahl der Besucher sehr gut kontrollieren und auch den gebotenen Abstand kann jeder bei uns im Haus gut einhalten", zeigt sich die Museumsleiterin zuversichtlich.

Über das inzwischen wiederaufgelegte Rahmenprogramm werde individuell entschieden. "Manche Formate lassen sich sicherlich digital umsetzen, andere Formate greifen spannende stadtgeschichtliche Aspekte auf, so dass sie auch unabhängig von der Sonderausstellung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können. Aber manches wird nun tatsächlich Corona zum Opfer fallen", erklärt die Museumsleiterin weiter.

Die Arbeit ihres Teams ändere sich nun im November nicht so stark. "Wir bereiten weiterhin die geplanten Sonderpräsentationen für 2021 vor, feilen am Konzept der neuen Dauerausstellung, setzen die Inventarisierung fort und sind natürlich online präsent. Wer uns auf Instagram oder Facebook folgt, sieht, wieviel trotz geschlossener Türen von allen Kollegen und Kolleginnen im Museum geleistet wird. Am meisten vermissen wir die persönlichen Gespräche und Rückmeldungen der Besucher, das ist ja unsere größte Motivation".