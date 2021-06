Ungewöhnliche Geschäftsidee: Musik und Eisgenuss

"Heiße Musik und "kühles Eis": Hier feiern Laura Casagrande, Simon Bender mit Saxofon, Sebastian Schlöndorf und Yvonne Schließner die seltene "Geschäfts-Kombination". Foto: Waldschmidt

GIESSEN/BIEBERTAL - Gießen/Biebertal (kw). Zukunftsorientiert und voller Tatendrang: Innovative neue Wege geht der Geschäftsführer des Musikhauses Schoenau, Simon Bender, im Schiffenberger Weg: Jetzt holte er "Eis da Toni", einen renommierten Eishersteller aus Rodheim-Bieber, ins Boot. "Damit wird unser Unternehmenskonzept, zu dem auch ein Event-Raum gehört, auf breitere Füße gestellt. Weitere Gespräche werden geführt, um den der "Musikschule Musikzentrale" mit mehreren Standorten in Mittelhessen angegliederten Raum für Veranstalter, Privatpersonen und Gruppen attraktiv zu machen und Angebotsvielfalt zu eruieren", so Geschäftsführer Simon Bender.

Optimal waren derweil die äußeren Bedingungen für die Eröffnung des Eiswagens vor dem Eingangsbereich des Musikhauses: das Thermometer kratzte an der 30-Grad-Marke und zahlreiche Menschen, die eisige Abkühlung und Genuss suchten, kamen zu Schoenau. Eis-Variationen in handwerklicher Qualität sind im Schiffenberger Tal bisher so nicht vertreten. Neben den vielfältigen Sorten - von Bourbon Vanille über Jogurette bis zu Limette Basilikum - gibt es auch Kaffeespezialitäten. Laura Casagrande, die zusammen mit ihrem Vater Toni den "Eis-Hof-Laden" am Ortsausgang von

Bieber Richtung Königsberg betreibt, zeigte sich begeistert von der Idee, heiße" Musikinstrumente" und "kühles Eis" auf diese Art unternehmerisch zusammen zu bringen. "Wir waren sofort von diesem Engagement angetan und haben es als Familienbetrieb mit der Tradition der handwerklichen Eisherstellung mit hochwertigen Zutaten gerne angenommen", freut sich Laura Casagrande. Auch die "nächste Generation" der "Eisdynastie" auf der Steinmühle ist gesichert: Laura ist kürzlich Mutti eines Sohnes geworden...

Krise als Chance

"Wir haben jetzt noch einige Möglichkeiten in der Hand, wie wir handeln können. Diese sollten wir bestmöglich nutzen. Nach diesem Motto arbeite ich. Man muss die Pandemie-Krise jetzt als Chance sehen", so Bender, der mit seiner Familie in Biebertal wohnt. Er übernahm im Krisenjahr 2020 das Musikhaus von Hans-Joachim Reh. Dieser hatte es knapp 40 Jahre geführt. Der 37-jährige Simon Bender ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann mit besonderer Affinität zur Musik, die er auch als Schlagzeuger verschiedener Bands auslebt. Seine Ausbildung absolvierte er bei "Musik Meyer" in Marburg. Seit mehr als elf Jahren ist er bei Schoenau und nun dessen Inhaber. Das Musikhaus gibt es seit 1905, ein "Traditionshaus" in Gießen. "Den Eiswagen betreibe ich gemeinsam mit der "Musikschule Musikzentrale". Wir haben am Standort im Schiffenberger Tal ein Musikzentrum gegründet. Hier wird es neben dem Geschäft nun auch die Musikschule geben. Außerdem sind auf den insgesamt 2500 Quadratmetern Fläche Übungsräume und ein Veranstaltungsraum mit Gastronomie. Durch die Pandemie kam der Gedanke, wie man sich breiter aufstellen und den Standort stärken kann. Der Eisverkauf ist ein Teil des Gastronomie-Konzeptes. Da in den letzten Monaten die Planung für Innengastronomie schwierig war, haben wir uns entschieden, mit dem Eiswagen zu beginnen. Im Schiffenberger Tal gibt es ja einige Anlaufstationen für Essen. Allerdings fehlt bisher ein guter Anbieter für Eis", fasst Bender die Überlegungen zusammen.

Aber die Lage bietet selbstverständlich auch für viele Geschäftsleute und Kunden von anderen Häusern die Möglichkeit, sich ein leckeres Eis zu holen. Derzeit ist das Team mit weiteren interessanten Partnern im Gespräch. Geplant sind auch regelmäßige Konzerte, Workshops und andere kulturelle Events für bis zu 150 Personen hier im Schiffenberger Weg 111.

Die Eiswagen-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 18 und samstags von 10 bis 15 Uhr, sonntags geschlossen.