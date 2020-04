Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der Aufsichtsrat der Volksbank Mittelhessen hat den Jahresabschluss der Volksbank Mittelhessen formal festgestellt. Dies erfolgte im Sinne der vom Gesetzgeber vorgesehenen Erleichterungsregelung zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Zudem wurde eine Dividendenabschlagszahlung in Höhe von 5,5 Prozent beschlossen. Diese ist von der kommenden Vertreterversammlung noch abschließend zu genehmigen.

"Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen", fasst Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker die diesjährige Situation zusammen. Denn die Feststellung des Jahresabschlusses sowie weitere wichtige Beschlüsse obliegen regulär satzungsgemäß allein der Vertreterversammlung als höchstem Organ der Genossenschaft. "Daher hat der gemeinsame Beschluss des Aufsichtsrates und Vorstandes über die Zahlung einer Dividende in Höhe von 5,5 Prozent an unsere Mitglieder vorläufigen Charakter. Formaljuristisch handelt es sich um eine Abschlagszahlung. Denn es sind nach wie vor die Vertreter unserer Mitglieder, die das letzte Wort haben und unter anderem über die Dividendenzahlung sowie die weitere Gewinnverwendung entscheiden", erläutert Dr. Peter Hanker weiter. Dies wird am 28. April in der ersten Online-Vertreterversammlung in der Geschichte der Volksbank Mittelhessen erfolgen. Im Namen und im Auftrag der 202 993 Mitglieder werden die gewählten Vertreter über die Verwendung des Jahresüberschusses, die Dividendenzahlung, aber auch über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmen.

Das Jahr 2019 war ein anspruchsvolles Geschäftsjahr für die Volksbank Mittelhessen. Die schwierigen Rahmenbedingungen, allen voran die Folgen der immer extremeren Niedrigzinspolitik, verschärften sich zusehends. Dennoch konnte die Volksbank Mittelhessen das Geschäftsjahr mit einem soliden Ergebnis abschließen. Das Geschäftsjahr stand zudem im Zeichen wichtiger strategischer Entscheidungen wie der Fusion mit der Raiffeisenbank Ebsdorfergrund. Die Bilanzsumme stieg um 2,9 Prozent auf 8.288 Millionen Euro. Getragen wird dieses Wachstum von einer Steigerung der Kundeneinlagen bei gleichzeitiger Ausweitung des Kreditgeschäftes. Dank einer nach wie vor investitionsbereiten mittelhessischen Wirtschaft und dem anhaltenden Bauboom stiegen die Kundenforderungen 3,5 Prozent auf 5.103 Millionen Euro. Bei den Kundeneinlagen konnte ein Wachstum von 3,2 Prozent auf zuletzt 6.730 Millionen Euro verzeichnet werden. Die Volksbank Mittelhessen verfügt mit 840 Millionen Euro über eine gesunde Eigenkapitalausstattung.

Die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zeigt auch in Mittelhessen enorme Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft. Die Volksbank Mittelhessen steht auch in schwierigen Zeiten ihren privaten und gewerblichen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite. "Wir setzen alles daran, die Unternehmen schnell mit Liquidität und tagesaktuellen Informationen zu versorgen", betont Firmenkundenvorstand Rolf Witezek. Dies erfolgt über das angelaufene KfW-Programm, Hilfsmaßnahmen der WI-Bank sowie der Bürgschaftsbank Hessen und weitere Förderprogramme aber auch über eigene Instrumente. Auch die privaten Kunden und Mitglieder erhalten Unterstützung. Der kostenlose Bargeldlieferservice wird derzeit von zahlreichen hilfsbedürftigen Mitgliedern in Anspruch genommen.