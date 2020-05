Unglaublich witzige Geometrie

Laila Samuel und Prof. Albrecht Beutelspacher zeigen Arbeiten des Zeichners und Satirikers Jean Bosc. (Fotos: Schultz)

GIESSEN - Eine sehr attraktive und witzige Ausstellung ist jetzt im Mathematikum zu sehen. Sie heißt „Hier stimmt doch was nicht“ und zeigt Arbeiten des französischen Zeichners und Satirikers Jean Bosc (1924-1973). Die Schau passt aus mehreren Gründen exzellent ins Haus: Der Künstler nahm nicht nur seine Zeitgenossen oder vielmehr den Menschen an sich mit phänomenaler Treffsicherheit aufs Korn, er verband dies stets mit einer verborgenen Pointe. Und nicht selten verwandte er dabei mathematische oder geometrische Aspekte. Donnerstag ist Eröffnung.

Museumsdirektor Prof. Albrecht Beutelspacher freute sich bei der Pressevorstellung über die Wiedereröffnung des Hauses. „Wir haben alle Experimente, die in Gesichtsnähe funktionieren, entfernt“, sagte er, „obgleich echte Highlights dabei“ seien. „Wir haben sie durch andere tolle Experimente ersetzt, die wir in unserer Sammlung haben. Und wir haben die entfernt, die unglaublich aufwändig zu putzen sind. Drittens wurden die Knobelspiele, bei denen man automatisch nahe beieinander sitzt, entzerrt. Das Gesicht des Hauses hat sich also verändert.“ Zudem wurde durch Markierungen (gelbe Striche am Boden, getrennte Treppenhäuser) eine getrennte Wegeführung der Anwesenden erreicht. „Und wir haben die Besucher voneinander getrennt, mit drei Zeitfenstern von je zweieinhalb Stunden. Wir haben keine Ahnung, wie es ausgeht. Zudem gibt’s ein Anmeldesystem, das bisher zögerlich läuft.“ Das sei auch die Erfahrung der anderen Museen, die inzwischen geöffnet hätten. „Wir dürfen 70 bis 80 Besucher gleichzeitig reinlassen.“ Die Anwesenden hätten allerdings den Vorteil, dass man in völliger Ruhe die Exponate auf sich wirken lassen könne. In der Spitze hatte das Mathematikum 800 bis 1000 Besucher, sagte Beutelspacher. „Aber wir haben auch Glück gehabt: Unmittelbar nach dem ersten Tag der Einschränkung wollten wir eine Kunstausstellung mit Jean Bosc eröffnen, den ich seit meiner Jugend liebe.“ Die Zeichnungen funktionierten alle berührungslos und „sind alle unglaublich witzig.“

Bosc, Teilnehmer des französisch geführten Indochinakrieges, habe die Welt so genau auf den Punkt getroffen, „dass einfach dieses Erkenntnislachen“ geschehe, „Es hat uns einfach gut gefallen. Und dann fiel uns auf, dass seine Arbeiten sehr viel mit Mathe zu tun haben, obwohl er kein Mathematiker war. Aber er hat solche Strukturen gefunden wie etwa bei der Bahnstrecke, die eine Kurve macht, wobei die Oberleitung geradeaus weiter führt: Die Strecke ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten.“

„Wir waren bisher die Einzigen, die diesen mathematischen Blick auf sein Werk geworfen haben“, sagte Laila Samuel, die mit Melanie Blaschko die Schau kuratierte. Das Haus erleichtert sanft den Bezug, schließlich erwartet man einen, aber es sind auch genügend da. Bosc gestaltet seine Arbeiten sehr karg, fast minimalistisch, begrenzt aufs Wesentliche. Darauf allerdings fokussiert er hochpräzise: das Absurde, besonders im Militär und der menschlichen Natur. Eine Besonderheit sind einige Originalarbeiten unter Glas, die zeigen, wie Bosc mehrere Teile einer Arbeit zunächst collagierte, um in der Endkopie Schnittränder und unterschiedliche Papierfarben auszugleichen. Er habe auch gern eine Frage sehr kurz beantwortet, wenn es ging, erfährt man.

Bosc war gelernter Schlosser und Weinbauer. Er war vier Jahre lang als Soldat im Indochinakrieg im Einsatz und entwickelte sich zu einem entschiedenen Antimilitaristen. Er kehrte gesundheitlich geschwächt zurück und erholte sich nie mehr, litt unter Schaffenskrisen, bis er sich schließlich sein Leben beendete.

Das Mathematikum brachte ein Buch heraus, das alle Zeichnungen der Schau enthält, sowie die sehr einleuchtenden Gründe, weshalb sie so gut ins Haus passen, zusammen mit ausführlichen, sensiblen Schilderungen seines Lebens und seiner Familie von Thérèse Willer, Direktorin des Tomi-Ungerer-Museums – es ist guter Lesestoff, und die Erläuterungen schärfen unaufdringlich den Zugang zu Boscs „mathematischen Grundlagen“. „Ordnung muss sein“, 99 Seiten, 12 Euro. Online oder im Shop erhältlich.

Bis auf Weiteres wird allen Besuchern empfohlen, sich vorab anzumelden. Vorläufig gelten folgende Öffnungszeiten: 9.30 Uhr bis 12 Uhr, 12.30 Uhr bis 15 Uhr, 15.30 Uhr bis 18 Uhr.